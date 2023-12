VIDEO - Shopping natalizio, i negozi di vicinato fanno squadra e il loro video-appello diventa virale

Il nuovo video è uscito sui canali social dell'associazione Città Viva e, in poche ore, è già diventato virale. I commercianti di Santarcangelo – sempre dinamici e riformisti sul piano della comunicazione – quest'anno scommettono forte sull'ironia e per lanciare lo shopping natalizio si affidano ad una campagna meno istituzionale, strizzando l'occhio al web (in particolare Instagram) e alle nuove generazioni.

Lo spot, ideato da Città Viva e realizzato in collaborazione con i creativi di Caimani Video, vuole uscire dall'autoreferenzialità dei soliti slogan e raccontare, con tono leggero, le bellezze del centro clementino. "Comprare locale non solo perché nei nostri negozi trovi tutto, ma perché venire a Santarcangelo, immergendosi nell'atmosfera del suo centro commerciale naturale, significa vivere un'esperienza a tutto tondo", spiega Alex Bertozzi, presidente di Città Viva. "Questo è rivolto soprattutto agli under 30 – continua – sempre più abituati ad acquistare sulle grandi piattaforme online. Venire a Santarcangelo quindi non solo per la qualità dei suoi negozi, ma anche per fare una passeggiata, mangiare una piadina piuttosto che una pizza, fare un aperitivo e guardarsi le luci di Natale. Però non volevamo fare la solita pubblicità ingessata e un po' autoreferenziale, per questo abbiamo scelto una veste più fresca e giovane".

Il video, girato da Simone Bertozzi e Michele Abbondanza interamente nel centro di Santarcangelo e all'interno dei suoi negozi, è stato realizzato in collaborazione con La Valigia dell'Attore, il centro di cinema e teatro di Samuele Sbrighi.