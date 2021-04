Aceto per le pulizie di casa? Ecco come usarlo

In cucina o in casa l’aceto è molto apprezzato per la sua versatilità. Utile per condire l’insalata o dare un sapore diverso ad una ricetta si sbaglia di grosso, l’aceto può essere un ottimo alleato per le pulizie di primavera.

L’aceto bianco, economico e semplice da reperire, è ottimo alleato per le pulizie domestiche. Ma come può un semplice ingrediente avere tanti vantaggi? Scopriamolo.

Le caratteristiche dell’aceto bianco

L’aceto bianco è l’ideale per le pulizie ecologiche; anticalcare, smacchiatore e detergente questo prodotto non lascia deluso nessuno. Il merito è dell’acido acetico contenuto che permette di igienizzare e pulire a fondo qualsiasi superficie o oggetto.

Utilizzarlo è semplice. Basta diluirlo con un po’ d’acqua e poi risciacquare. Inoltre, se non si sopporta il suo odore tipicamente pungente, si può diluire qualche goccia di olio essenziale per rendere l’aroma più “delicato”. Vediamo come sfruttarlo per le pulizie di tutti i giorni

Un bucato fresco e profumato

Spesso, quando si fa il bucato, non si ottengono i risultati desiderati, ma con un po’ di aceto il problema si risolve facilmente. Con qualche cucchiaio aggiunto al normale detersivo, i vestiti e le lenzuola più sporche si sgrassano ed i tessuti tendono a diventare più morbidi.

Lo stesso vale per una macchia piuttosto resistente: lasciando il capo in ammollo in acqua e aceto per qualche minuto prima del lavaggio, si avrà un risultato davvero sorprendente.

Pavimenti che splendono

Per evitare che si formino degli aloni o che le macchie più resistenti abbiano la meglio, è necessario pulire con attenzione i pavimenti. In questo caso basta aggiungere un bicchiere di aceto all’interno del secchio in cui c’è già il detergente e ci si potrà quasi specchiare sulla superficie. In caso di marmo e parquet, comunque, il prodotto non dovrebbe essere utilizzato.

Specchi senza aloni

L’aceto è anche ottimo per eliminare tutti gli aloni dagli specchi. Utilizzando 150 ml di prodotto e 250 ml di acqua distillata, si otterrà un prodotto da versare in uno spruzzino per vetri che torneranno come nuovi. Questo detergente, inoltre, è ecologico al 100% e quindi si rispetta in pieno l’ambiente. Per cancellare ogni traccia di alone non si dovrà fare altro che usare un panno di cotone.

Forno e frigo come nuovi

Utilissimo e prezioso anche con gli elettrodomestici più “delicati”. Pulire il forno ed il frigorifero richiede grande impegno e molta pazienza, però con 250 ml di aceto bianco e 250 ml di acqua distillata diventa quasi un gioco da ragazzi.

In entrambi i casi è sufficiente spruzzare un po’ di questa soluzione sulle pareti dell’elettrodomestico e lasciar agire per circa cinque minuti, prima di risciacquare con l’acqua e asciugare con un panno di cotone.

Vita dura per il calcare

Anticalcare naturale, L’aceto bianco puro permette di eliminare le incrostazioni dalle pentole e dalle stoviglie in generale: dopo aver messo una pentola a bollire e aggiunto l’aceto, con una spazzola per piatti si potrà rimuovere qualsiasi residuo, armandosi di pazienza e cercando di ripetere l’operazione nei punti in cui il calcare è più ostinato.

Prendersi cura di sanitari e rubinetti

Per la pulizia del bagno, non c’è miglior detersivo naturale come l’aceto. Per il water basta versare un po’ di aceto di vino puro e lasciare agire per almeno un quarto d’ora, strofinando con lo scopino per cancellare qualsiasi residuo di incrostazione.

Per eliminare il calcare sui rubinetti, le piastrelle ed il box doccia, invece, sono sufficienti uno spruzzino e un detergente con 200 ml di aceto e 300 ml di acqua distillata. Le superfici splenderanno come un tempo, provare per credere!

Scarichi intasati? Mai più!

Lo scarico intasato è l’incubo di chiunque: l’acqua non scende più alla stessa velocità e tende ad accumularsi di continuo. Usando però un bicchiere di sale, un bicchiere di bicarbonato di sodio e due bicchieri di aceto bianco, si sgorgherà facilmente il tutto versando abbondante acqua bollente.

Le pulizie domestiche non saranno mai così semplici come quelle in cui l’aceto è il grande protagonista.

