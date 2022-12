Bicarbonato, aceto e limone: tre alleati green e low cost nelle pulizie domestiche

Datemi un limone, aggiungete un pizzico di bicarbonato di sodio e vi pulirò la casa. Sembra l’incipit di una formula magica, in realtà è uno dei modi per creare un detergente naturale dai mille usi. Se a questi, aggiungiamo anche dell'aceto, non ci sarà sporcizia che saprà resisterci.



Questi ingredienti, presenti nelle dispense di ognuno di noi, possono esserci di grande aiuto nelle pulizie domestiche in maniera totalmente ecologico e low cost. Infatti, molti prodotti per le pulizie presenti in commericio oltre ad essere particolamente costosi e a contenere sostanze tossiche, possono anche dimostrarsi inefficienti.

E' possibile pulire tutte le superfici della casa con semplici prodotti naturali alla portata di tutti, ingredienti oltretutto innocui, poco costosi e destinati a molteplici usi, a differenza dei prodotti presenti al supermercato etichettati per svolgere compiti specifici.



Scopriamo come utilizzare questo fantastico mix nelle pulizie domestiche.



Bicarbonato di sodio

Utilizzato in cucina, in cosmesi o attività domestiche, la reputazione del bicarbonato è eccellente. E' ottimo per potenziare il lavaggio del bucato, la pulizia della cucina e delle superfici del bagno, eliminare gli odori e rimuovere le macchie ostinate. Secondo alcune indagini condotte, il bicarbonato di sodio consente una pulizia ottimale e sicura degli ambienti domestici oltre ad essere un metodo economico per sbiancare ed eliminare le macchie; questo perché il bicarbonato di sodio contiene alcali, un sale solubile che può aiutare a rimuovere sporco e macchie. Dunque, quando viene sciolto in acqua, questo ingrediente può interagire con gli acidi contenuti nelle macchie e contribuire a distruggerli.

Aceto

L’aceto può essere una buona alternativa naturale per distruggere i germi di casa. Contiene il 5% di acido acetico, in grado di distruggere batteri e virus modificando chimicamente le proteine ??e i grassi presenti e distruggendo le loro strutture cellulari.

Limone

Anche se il limone non è un vero e proprio disinfettante, o almeno nessuno studio è stato in grado di dimostrare la sua efficacia come disinfettante domestico, il succo di questo agrume viene considerato come un biocida naturale in gradoo di disinfettare l’acqua potabile. Inoltre, l’acido citrico che contiene può distruggere alcuni germi e batteri.



Semplici ingredienti, svariati utilizzi



Igienizzare il bagno

Per pulire il tuo bagno e farlo brillare, puoi mescolare mezza tazza di bicarbonato di sodio, 10 gocce di olio essenziale di pompelmo e 1/4 di tazza di aceto bianco. Versare questo composto sui sanitari e sfregare, risciacquare con acqua tiepida.

Pulire la vasca

Miscelare 1/4 di tazza di sapone Castiglia liquido, 10 gocce di olio essenziale di tea tree e una tazza di bicarbonato di sodio. Strofina la vasca con questa miscela e tornerà scintillante come nuova.

Pulire il piano di lavoro

Per sgrassare un piano di lavoro, non c’è niente di meglio che preparare uno spray a base di aceto bianco, un po ‘di limone e acqua. Inoltre, lascerà la tua superficie profumata.

Sgrassare il forno

Pulire un forno è un lavoro duro a causa del grasso che si incrosta. Un modo facile di rimuovere lo sporco è quello di preparare una pasta a base di bicarbonato di sodio e acqua. Coprire l’interno del forno con questa miscela e lasciare riposare per almeno un’ora o durante la notte, se possibile. Risciaqua il giorno successivo con un panno pulito e umido.

Pulire i pavimenti

Se hai un pavimento in legno e hai paura di danneggiarlo, puoi preparare una soluzione con 1 cucchiaino di sapone di Castiglia e 10 gocce di olio di tea tree in 4,5 litri di acqua tiepida . Dopo averlo usato, il pavimento sarà perfettamente pulito.