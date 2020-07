Zanzare, i rimedi naturali per allontanarle da casa

Piccola, fastidiosa, odiosa. La zanzara riesce a rovinare i tramonti sul mare, gli aperitivi in spiaggia, le cene all’aperto e ogni garden party che si possa definire tale. Non solo. È l’incubo nelle case. In estate complice il caldo e le finestre aperte, gli insetti si annidano pronti a rovinare piacevoli giornate.

Se per mosche e formiche i rimedi sono semplici e veloci, per le zanzare sono necessarie le zanzariere magnetiche o quelle elettriche, ma per essere certi che il ronzio e le punture non rovinino le nostre giornate o nottate possiamo ricorrere a rimedi naturali.

Vediamo quali sono le soluzioni green per creare un ambiente sicuro e protetto a prova di bambini e animali domestici.

Aroma di caffè

L’aroma di caffè per noi ha un piacevole profumo mentre per le zanzare assume un effetto repellente. Le zanzare, infatti, non amano gli odori forti perchè interferiscono con il loro sistema nervoso e le stordiscono. Per allontanarle potete bruciare un po’ di caffè in polvere, mentre per farle sparire dal giardino potete mettere i fondi di caffè all’interno dei vasi.

Limone e aceto

Per allontanare le zanzare vanno bene anche aceto e limone. Il loro aroma intenso infastidisce le zanzare, ma se li combinate insieme sarete sicuri di non vederle più volare in casa. Basta tagliare alcune fette di limone e bagnarle con l’aceto. Quando il liquido sarà assorbito non dovete fare altro che posizionarle in punti strategici, come davanzali e porte.

Lo stesso risultato si ottiene se sostituite i due ingredienti con la cipolla tritata e i chiodi di garofano. Un repellente naturale che oltre agli insetti potrebbe tenere lontano da casa vostra anche ospiti sgraditi!

Oli essenziali

Usati per profumare casa, gli oli essenziali sono un repellente naturale contro le zanzare. Disponibili in diverse profumazioni quelli alla lavanda, al limone, al Tea-Tree oil e alla citronella sono particolarmente sgraditi. Bastano poche gocce diluite in un diffusore o spalmati sulla pelle come una crema e voi e il vostro appartamento sarete liberi dalle zanzare.

Piante antizanzare

Un altro rimedio contro le zanzare sono le piante. La menta e il basilico sono perfette contro gli insetti e per aromatizzare i vostri piatti, la lavanda con il suo aroma e i colori brillanti regalerà un tocco in più all’ambiente. Se avete un piccolo orto in giardino, potete decidere di coltivare l’aglio da sfruttare in cucina e per allontanare gli insetti.

Bat-box

I pipistrelli si nutrono di zanzare, quindi se non avete paura e volete una mano per eliminare le zanzare potete montare una bat-box in giardino.

Candele

Amate la luce soffusa delle candele? Allora per allontanare le zanzare basta scegliere quelle alla citronella o alla lavanda e oltre a ricreare un’atmosfera romantica, sarete liberi dalle zanzare.

Repellente fai da te

Oltre alla casa dovete proteggere anche voi dall’attacco delle zanzare. Un metodo green è il repellente fai da te. Basta far bollire menta e basilico per venti minuti all’interno di un pentolino con l’acqua. Una volta filtrato e fatto raffreddare in frigorifero potete spruzzarlo su braccia e gambe e sarete protetti dalle zanzare.

Non dovete fare altro che provare uno di questi metodi e trascorrere piacevoli giornate all’aperto senza il rischio di essere punti!

