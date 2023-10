Il talentuoso Vito Bubolo è il vincitore del "Rumore Bim Festival" dedicato a Raffaella Carrà

Straordinaria finale per "Rumore Bim Festival 2023", il contest artistico multidisciplinare svoltosi dal 27 settembre all'1 ottobre al Palacongressi di Bellaria Igea Marina, dedicato all’indimenticabile Raffaella Carrà che ha concluso la sua fortunata seconda edizione, domenica 1 ottobre al Palacongressi di Bellaria Igea Marina con la finalissima nazionale. Sul primo gradino del podio è salita quest’anno la categoria danza con Vito Bubolo, un talentuoso ballerino che ha conquistato il titolo di vincitore assoluto. Per il secondo anno la città panziniana ha ospitato questa kermesse partita lo scorso febbraio da Sanremo, portando alle fasi prefinali e finali nazionali oltre 800 artisti selezionati in tutta Italia fra oltre 5.700 iscritti.

La finalissima è stata condotta da Alessia Fabrizio, una giovane talentuosa presentatrice emergente, ex concorrente della prima edizione di Rumore Bim Festival, a dimostrazione di come il contest sia davvero finalizzato ad individuare e formare i nuovi talenti, dando loro reali opportunità meritocratiche. Rumore Bim Festival è organizzato da Anteros Produzioni di Nazzareno Nazziconi, con la Direzione artistica di Roberto Vecchi, direzione generale Maurizio Martellini in collaborazione con la Fondazione Verdeblu ed il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina.

"Sono felice che Rumore Bim Festival stia diventando quello che desidero sia. Oltre a essere un percorso formativo di qualità e culturalmente importante, si sta infatti affrancando anche come percorso che porta al raggiungimento di risultati tangibili - afferma il direttore artistico Roberto Vecchi. «Questa è stata ed è la mia idea sin dal giorno in cui l'ho pensato e fatto nascere insieme al team, che oggi si concretizza in una serie di "Casi di successo" che portano i nostri talenti in contesti di grande importanza ed evidenza. Due anni di lavoro sono la giusta palestra per prepararci ad un salto di qualità e per conquistare una autonomia in termini di visibilità, capacità promozionale ed efficienza organizzativa. Tutti fattori che potranno portare BIM Festival ad essere, dal prossimo anno e in via definitiva, una primaria realtà nazionale per nuovi artisti da inserire nello scenario dello show business e della cultura italiana".

Rumore Bim Festival si presenta dunque non solo come un concorso ma piuttosto come percorso di crescita, formazione e affiancamento per nuovi talenti emergenti attraverso il confronto e l’insegnamento da parte di prestigiosi coach esperti nelle varie discipline artistiche con laboratori e masterclass. Per l’edizione 2023, Coach Ospiti e Giurati della Finale Nazionale sono stati: Massimo Bonelli, Samuel Peron, Enzo Paolo Turchi, Isabella Biffi, Carlo Bernini, Pierpaolo Guerrini, Sergio Cerruti, Tania Lighea, Giuseppe Anastasi, Niccoló Agliardi, Alessia Barni, Giancarlo Tarabella, Tiziano Ianni, Tina Nepi, Antonio Tortolano e molti altri; Madrina della Finalissima Bedy Moratti. Per la Giuria Sala Stampa: Grazia Maria Garlando, collaboratrice dello storico magazine settimanale femminile “Intimità”, Loredana Del Ninno, giornalista professionista a QN (Quotidiano Nazionale), Angela Gugliara di Radio Zeta del gruppo RTL, Rossella Iannone, giornalista professionista e Pr. Ufficio Stampa Nazionale di Fondazione Verdeblu; Leonello Viale, direttore eventi Radio Bruno.

"L’esperienza e la lunga carriera passata a collaborare con grandi Festival come per esempio, Area Sanremo, Castrocaro, hanno portato ad avere questi risultati insieme ai tanti successi che ci sono stati e ci saranno - spiega Nazzareno Nazziconi, patron e organizzatore della manifestazione -. Questo è un lavoro che si fa 12 mesi all’anno: la finale non è altro che il frutto di tutto l’impegno profuso durante l’anno da me e dal mio staff. Concetto molto importante e che tengo sottolineare è che Rumore Bim Festival non è un talent ma un contest formativo sotto tutti i punti di vista: caratteristica che lo rende unico nel suo genere. Ringrazio infine l’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina e Fondazione Verdeblu per la preziosa collaborazione nella realizzazione dell’evento".

Numerosi sono stati i momenti di grande spettacolo ed emozione durante la serata della Finalissima Nazionale, oltre alle esibizioni dei finalisti, sono saliti sul palco del Palacongressi: i Maestri Pier Paolo Guerrini e Carlo Bernini al pianoforte; Niccolò Agliardi oltre ad un saluto via video di Peppino di Capri e del Maestro Andrea Bocelli. Sono inoltre tornati ad esibirsi giovani artisti della passata edizione come i The Twins. Durante il periodo del Festival, sul piazzale antistante il Palacongressi è stato presente anche il Rumore Bim Festival Village con truck food e jam session che hanno permesso ai partecipanti di confrontarsi ed esibirsi in pubblico.

Conclude il vicesindaco Bruonangelo Galli: "Raffaella Carrà aveva nel cuore la città di Bellaria Igea Marina e Bellaria Igea Marina ha nel cuore Raffaella Carrà. Per questo abbiamo pensato di dedicare qualcosa di bello ed importante in suo onore e pensiamo di esserci riusciti con successo attraverso Rumore Bim Festival. Strategicamente esportare il nome di Bellaria Igea Marina in tutte le tappe d’Italia svolte durante le selezioni del Festival, in un contesto di prestigio come quello di Rumore Bim Festival è certamente motivo d’innalzamento del brand della nostra città e di presenze turistiche, che in ottica futura saranno ancora di più; come Bellaria Igea Marina siamo dunque molto felici di diventare una città che coltiva nuovi talenti di successo".