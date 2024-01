Tanti eventi nella calza della Befana di Oltremare, Acquario di Cattolica e Italia in Miniatura

Divertimento e meraviglia nei parchi Costa Edutainment: dalla presenza a Riccione della Nonnina più attesa d’Italia al battesimo del pinguino dell’Acquario di Cattolica, il cui nome si scoprirà solo il 6 gennaio.



Ci sono solo cose belle nella calza della Befana dei parchi Costa Edutainment. Acquario di Cattolica, Oltremare Riccione e Italia in Miniatura Rimini, dove si fa festa non stop fino a domenica 7 gennaio.



Dal mondo in scala di Italia in Miniatura a Rimini, all’incontro con gli animali di Oltremare Riccione, fino alla rivelazione del nome del baby pinguino dell’Acquario di Cattolica, ce n’è per tutti i gusti, per coronare degnamente le festività natalizie, cominciando proprio dalla presenza della generosa vecchina, presente in carne e ossa al Family Experience Park di Riccione:

La Befana vien... di giorno al parco Oltremare di Riccione!

Sabato 6 e Domenica 7 Gennaio la vecchietta a bordo della sua scopa farà tappa nella foresta Incantata di Oltremare Theatre per incontrare tutti i bimbi ospiti del family experience park. L'appuntamento è no stop, nelle due giornate, dalle 12:30 alle 17:00, negli spazi del teatro del parco.

La Befana per tradizione porta dolcetti e regali ai bimbi più buoni e un po' di carbone (zuccherato) a quelli più monelli… tutti i piccoli ospiti potranno ricevere doni durante le due giornate.

Al family experience park di Riccione l’appuntamento è tutti i giorni fino al 7 gennaio: qui si incontrano delfini, rapaci, alligatori e i bambini rimangono a bocca aperta durante il Volo dei Rapaci, il Volo dei Barbagianni, i tre appuntamenti con i tursiopi nella Laguna di Ulisse e le sorprese al Porto Natale con le nevicate di Magic Crystal, la pioggia di bolle e i dolci intorno al fuoco, in compagnia anche della simpatica mascotte Ulisse.

Nella calza della Befana dell’Acquario c’è un nome per il baby pinguino!

Ha conquistato tutti da quando è uscito dall’uovo, ma il Pinguino di Humboldt nato all’Acquario di Cattolica non ha ancora un nome tutto suo.

Il nome glielo porterà proprio la Befana, sabato 6 gennaio alle 11.30, durante la cibatura dei pinguini del mattino, scegliendo fra i nomi suggeriti dai follower dell’Acquario, che si sono scatenati in un toto-battesimo sui social network, fino a designare due nomi finalisti: Bilù e Dudù. Il vincitore sarà svelato dal risultato di una gara fra bambini, nel percorso ludico “Sulle orme del Pinguino Imperatore”, che simula il viaggio compiuto dai maschi di quella specie per tenere al sicuro l’uovo fino alla schiusa. Sfidando per gioco natura e predatori i bimbi dovranno portare un uovo al traguardo tenendolo saldamente fra le caviglie. L’uovo che arriva primo svelerà il nome del cucciolo, alla presenza di una Madrina di eccezione: la Sindaca di Cattolica Franca Foronchi.

A Italia in Miniatura si viaggia sul trenino di Pinocchio e si naviga nella Venezia in scala

Italia in Miniatura a Rimini significa 300 miniature di monumenti italiani, fedelmente riprodotti, in un colpo d’occhio mozzafiato sul Bel Paese, Alpi innevate, mari dove incrociano barche e navi e l’indimenticabile sensazione di avere tutta l’Italia ai proprio piedi. A rendere più preziosa la visita a Italia in Miniatura, ci sono anche le attrazioni comprese nel biglietto: Venezia, riprodotta in scala 1:5 dove si naviga sul Canal Grande in gondola, fino a Piazza San Marco; Pinocchio, dove si attraversano i capitoli della fiaba, dalla bottega del falegname fino al ventre della Balena; Torre Panoramica, dove colorate mongolfiere offrono una visione panoramica, ed Esperimenta, il padiglione scientifico che stupisce con le leggi della fisica, fino al cuore del parco, Piazza Italia, addobbata come il più sognante paese natalizio.

Nei tre parchi, la Befana porta anche le trucca bimbi gratuite per tutti i piccoli ospiti.

Dopo il 7 gennaio, i parchi chiuderanno fino alla riapertura stagionale, all’arrivo della primavera.