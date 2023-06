CareGiver Day 2023: inaugurata la mostra fotografica "La cura"

Si è svolta nella mattinata di mercoledì 7 giugno l'inaugurazione della mostra fotografica sul tema "La cura" allestita al piano superiore del Mercato coperto di Cattolica (Piazza Mercato, 5).

Si tratta di una iniziativa promossa per il CareGiver Day 2023 dalla cooperativa sociale Ca' Santino, in collaborazione con CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS e Formula Servizi alle Persone, nell'ambito delle attività organizzate dalle Amministrazioni locali del Distretto di Riccione.



La cerimonia inaugurale, con il taglio del nastro, ha visto i saluti dell'Amministrazione Comunale, con l'intervento della Sindaca Franca Foronchi, la partecipazione del Vicesindaco Alessandro Belluzzi e dell'Assessore alle Politiche Sociali Nicola Romeo, e la presentazione delle Associazioni promotrici.



"Il ruolo fondamentale del Caregiver, il valore della rete sociale, il sostegno delle associazioni e la meravigliosa realtà di Ca' Santino, ci aiutano attraverso questa mostra ad entrare nel significato più profondo del prendersi cura dell'altro, soprattutto dei più fragili", ha sottolineato la Sindaca ringraziando per l'opportunità di incontro e confronto sul tema attraverso l'allestimento fotografico.



"In questo nostro progetto, la cura è rappresentata - hanno spiegato - in una delle forme più comuni e allo stesso tempo meno visibili: la cura a domicilio. L'ambiente di casa, privato e accogliente, diventa anche spazio di assistenza. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è attivato dai Servizi Sociali Territoriali del Distretto di Riccione ed è finalizzato a mantenere le persone con caratteristiche di non autosufficienza nel proprio ambiente di vita, tramite interventi professionali adeguati ai bisogni della persona e della sua famiglia, valorizzando le risorse della rete parentale e sociale".



Per il progetto fotografico sono stati coinvolti tre utenti del servizio domiciliare, Mafalda, Carmine e Achille assieme alla moglie Maria Claudia, che si sono offerti di accogliere nella propria casa una fotografa, Sefora Berardi - Fotolab Moderna Riccione, durante le attività domiciliari delle Operatrici Socio Sanitarie di Formula Servizi alle Persone.





La Cooperativa Sociale Formula Servizi alle Persone opera dal 1987 nei servizi di assistenza domiciliare del territorio. Oggi impiega 35 Operatori socio sanitari che ogni giorno entrano a domicilio di persone fragili per supportarle nelle attività quotidiane, attività che riguardano principalmente la cura personale (igiene, vestizione, aiuto alla mobilità) ma anche attività di segretariato, preparazione pasti, cura dell'ambiente, azioni a favore del benessere della persona.