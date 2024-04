Al centro commerciale inaugura una mostra con 54 opere di Keith Haring

Doppia inaugurazione, sabato 13 aprile, a Rimini per l'evento 'Originarte: Keith Haring', mostra di 54 opere di Keith Haring promossa da Le Befane Shopping Centre di Rimini, prodotta da Elv - Culture of Innovation e curata da Luca Marchionni e Andrea Salvalaggio, che sarà ospitata dal Centro commerciale dal 13 aprile al 12 maggio 2024.

La mostra, che si avvale del patrocinio del Comune di Rimini, rende omaggio ad un'icona, un simbolo di libertà e espressione. Un'arte mai confinata alle pareti di gallerie d'arte elitiste; ma viva e vitale, per le strade, per la gente comune. I suoi murales, le sue locandine, i suoi poster - tutto parla di una mission: rendere l'arte accessibile a tutti.

In mattinata alle 12.00 si terrà la conferenza di presentazione. Parteciperanno: Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini; Massimo Bobbo, direttore Le Befane Shopping Centre; Andrea Salvalaggio, curatore della mostra.

Saranno presenti inoltre Massimo Marra, Presidente LABA-Libera Accademia di Belle Arti e Caterina Gentile, docente LABA e coordinatrice del corso di Fashion Design; Roberta Pontrandolfo, AMA Riccione; Debora Grossi, Rifugio dei Libri. Seguirà inaugurazione ufficiale e visita della mostra.

Nel pomeriggio invece, la seconda parte della giornata inaugurale si trasforma in una vera e propria festa aperta a tutti: alle 17.00 l'evento prenderà il via in piazza Zara con la partecipazione dello special guest Stefano D’Onghia, mercante del programma TV 'Cash or Trash – Chi offre di più?', in onda sul Canale Nove. Animeranno il pomeriggio la musica del dj set di Anyma Blue; l'Art Show Painting di Giuly & Giuly; e lo spettacolo degli atleti della "Ginnastica Riccione Academy". La cittadinanza è invitata a partecipare.