Ai nastri di partenza il 34° Palio de lo daino, iniziano le disfide storiche tra le contrade

Ai nastri di partenza la 34esima edizione Palio de lo daino, la celebre manifestazione che animerà il centro storico di Mondaino dal 17 al 20 agosto prossimi. Un tuffo nel passato fino all'anno 1459, quando fu siglata la storica pace tra le Signorie dei Malatesta e dei Montefeltro. Quattro giornate tra cortei, spettacoli, animazione itinerante, musica e le disfide tra le quattro Contrade (Borgo, Castello, Contado e Montebello) che indosseranno abiti d'epoca per contendersi la vittoria finale. Come sempre, le vie e le piazze si accenderanno con le botteghe storiche delle arti e dei mestieri, sbandieratori, armigeri, falconieri, giullari, figuranti, laboratori artigianali, le proposte culinarie delle Contrade, spettacoli e musica dal vivo. Per l’occasione, sono in arrivo a Mondaino artisti, associazioni, artigiani e gruppi di rievocazione storica da sette diverse Regioni d’Italia (Lazio, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria), a testimonianza della notorietà che nel corso del tempo il Palio ha saputo ritagliarsi nel panorama delle rievocazioni storiche. Il Palio - organizzato dalla Pro Loco di Mondaino presieduta da Fabrizio Ciotti, con la collaborazione del Comune di Mondaino, la compagnia di balestrieri e musici "San Michele" e del punto I.O.R. di Mondaino - si inserisce nella programmazione del “Consorzio europeo Rievocazioni Storiche”.

Programma prima giornata

La prima giornata (giovedì 17 agosto) si aprirà alle ore 18 in Piazza Maggiore con la rievocazione della tregua tra le Signorie. In “Et grande festa sia” lo capitano de lo castello de Mondaino accoglie Sigismondo Pandolfo Malatesta e Federico da Montefeltro per celebrare la pace davanti a tutti li popoli. Nobili, milizia, musici e popolo porgono gli onori ai due condottieri, le cui storie saranno narrate da messere Nicola Battistoni. Piazza Maggiore sarà il vero cuore pulsante della manifestazione: alle 18.20 prenderà il via il ricco cartellone di spettacoli con “All’improvviso la rima”, movenze et risa con Gianluca Foresi di Orvieto che darà prova dell’arte del rimeggiar all’improvviso. Si continua alle 18.40 con “Addestramento de la milizia de lo Castello” e le spettacolari sfide tra Pugnale et spada de Arimino, Città de lo Grifo de Arzignano, Compagnia dell’Istrice 1462 della Libera Terra di San Marino, Compagnia di Ventura dell’Olifante de San Giovanni Mariniani, Lupi del Malatesta de Arzune et Compagnia del Montone. A seguire, alle 19, spazio a “Cacciar co li falconi et li levrieri” di messer Gianluca Barone. Alle 20.30 la sfilata del corteo storico di Mondaino che farà il suo ingresso in Piazza Maggiore. Nobili, milizie, musici et vulgo sfileranno per le vie de lo paese per giungere in Piazza et rievocare li tempi andati. Alle 21, sempre in Piazza Maggiore, sarà la volta di “Lo signore ne rise di bona maniera” con Gianluca Foresi. Alle 21.30 la serata prosegue con “Giubilo et gaudio”: danze e musica con le compagnie Dulcis Damae, Al Nair e Mons Damarum. Alle 22 i protagonisti saranno “Li rapaci notturni et li levrieri” di messer Gianluca Barone, mentre alle 22.30 “Ignis Rotae”: vestali, musici, ritmi incalzanti, pagane invocazioni et fiamme danzanti della compagnia Circateatro de Urbino. Gran finale alle 23 con “Li Giullari del Diavolo”: spettacolo di giocoleria e giullari. Il Palio si snoderà poi nelle altre vie e piazze del centro di Mondaino, con diversi appuntamenti che faranno prendere vita alle varie zone appositamente riaperte per la festa: dagli Orti Fornacella, alla Discesa della Fontana, agli orti della Chiesa, al Giardino di Diamante, alla Discesa Levante. Anche per questa edizione, le quattro Contrade hanno allestito la propria taverna con ottime bevande e pietanze “per lo conforto de li voti stomaci e de le gole arse”.

Programma seconda giornata

Il Palio prosegue nella giornata di venerdì 18 agosto con un programma anche in questo caso ricchissimo. Alle ore 18 in Piazza Maggiore torna lo spettacolo di “Et grande festa sia”: lo capitano de lo castello de Mondaino accoglie Sigismondo Pandolfo Malatesta e Federico da Montefeltro per celebrare la pace davanti a tutti li popoli. Nobili, milizia, musici e popolo porgono gli onori ai due condottieri, le cui storie saranno narrate da messere Nicola Battistoni. Alle 18.20 si entra nel vivo della programmazione con “All’improvviso la rima”, movenze et risa con Gianluca Foresi di Orvieto che darà prova dell’arte del rimeggiar all’improvviso. Da non perdere alle 18.40 lo straordinario “Addestramento de la milizia de lo Castello” e le spettacolari sfide tra Pugnale et spada de Arimino, Città de lo Grifo de Arzignano, Compagnia dell’Istrice 1462 della Libera Terra di San Marino, Compagnia di Ventura dell’Olifante de San Giovanni Mariniani, Lupi del Malatesta de Arzune et Compagnia del Montone. A seguire, alle 19, spazio a “Cacciar co li falconi et li levrieri” di messer Gianluca Barone. Alle 20.30 la sfilata del corteo storico di Mondaino che farà il suo ingresso in Piazza Maggiore. Nobili, milizie, musici et vulgo sfileranno per le vie de lo paese per giungere in Piazza et rievocare li tempi andati. Alle 21, sempre in Piazza Maggiore, sarà la volta di “Lo signore ne rise di bona maniera” con Gianluca Foresi. Alle 21.30 la serata prosegue con “Giubilo et gaudio”: danze e musica con le compagnie Dulcis Damae, Al Nair e Mons Damarum. Alle 22 i protagonisti saranno “Li rapaci notturni et li levrieri” di messer Gianluca Barone. Alle 22.30 arriva la meraviglia di “Trampolorum”: danzatrici irriverenti et musici divertenti allieteranno le vie tucte, a cura della compagnia Circateatro de Urbino. Alle 23 prenderà vita “Etna”: il Drago Bianco accende lo foco come ne le antiche leggende de magia. Il Palio si snoderà poi nelle altre vie e piazze del centro di Mondaino, con diversi appuntamenti che faranno prendere vita alle varie zone appositamente riaperte per la festa: dagli Orti Fornacella, alla Discesa della Fontana, agli orti della Chiesa, al Giardino di Diamante, alla Discesa Levante. Anche per questa edizione, le quattro Contrade hanno allestito la propria taverna con ottime bevande e pietanze “per lo conforto de li voti stomaci e de le gole arse”.