Appuntamento con i classici d'autore: si accendono i riflettori sulla rassegna filosofica "Ritratti d'autore"

Il Teatro Astra di Misano Adriatio accende nuovamente i riflettori sulla rassegna filosofico - letteraria Ritratti d'autore - i classici che aiutano a vivere.

Quattro appuntamenti, a partire dal 1 marzo, sotto la regia di Gustavo Cecchini, dove protagonisti sono i classici del pensiero, quei testi che dimostrano una vitalità incredibile, dalla quale dovremmo prendere esempio per tutte le forme di resistenza, civile, culturale, umana, a cui ogni giorno siamo chiamati. Rileggere un classico, allora, significa diventare consapevoli dei perché di questo presente e avere con sé gli strumenti per capirlo meglio e cambiarlo quando se ne sente il bisogno. È la via che ci rivela la sfida che i cercatori del pensiero di ieri lanciano ai viaggiatori sedentari di oggi.