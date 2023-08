Un settembre "adrenalinico": lo sport è protagonista nel corso del mese a Misano Adriatico

Settembre, che è alle porte, sarà ancora una volta il mese degli eventi sportivi per Misano Adriatico. È in pieno svolgimento, fino al 6 settembre, il Campionato Nazionale AICS Pattinaggio 2023 “Memorial Sandro Balestri”. Avviata lo scorso 22 agosto, la rassegna nazionale organizzata dall’Associazione Italiana Cultura Sport Pattinaggio vede impegnati 2.400 atleti provenienti da 178 società italiane, partendo dalla categoria dei più piccoli, classe 2019, in su. Oltre 300 le gare, spalmate nell’intero periodo, che richiedono un'imponente macchina organizzatrice: una ventina di addetti ai lavori e 160 persone tra giudici e segretari.

Appena il tempo di cambiare allestimento ed il PalaRossini ospiterà, il 7 e 8 settembre, le gare di pattinaggio all’interno dei CSIT World Sport Games, i Giochi mondiali amatoriali promossi da CSIT – Confederazione internazionale dello sport amatoriale e dei lavoratori – e organizzati in Italia da AiCS Associazione italiana cultura sport. Misano Adriatico è una delle 7 località romagnole che ospiteranno l’evento, che gode anche del supporto della Regione Emilia – Romagna. Attesi un’ottantina di ragazzi, suddivisi in due livelli, provenienti da Italia, Germania e Slovenia.

Pochi giorni dopo la conclusione degli eventi di pattinaggio, dall’8 al 10 settembre torneranno a rombare i motori al Misano World Circuit per il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini che, ogni anno, richiama migliaia di appassionati (oltre 100.000 le presenze dello scorso anno). Uno spettacolo dentro lo spettacolo: a quello in pista si aggiunge il cartellone di eventi collaterali “Dedikato 2023”, che animeranno il centro di Misano e l’Arena 58 nelle giornate di venerdì e sabato.

Da una passione per le due ruote all’altra, dal 15 al 17 settembre torna a Misano World Circuit l’Italian Bike Festival, il Salone Internazionale della Bici che radunerà consumatori, partner commerciali e media attorno alle nuove tendenze del settore. Lo scorso anno furono 42.000 i visitatori nelle tre giornate. Sarà l’occasione anche per parlare di sostenibilità e cicloturismo, temi su cui il comune di Misano Adriatico ha investito particolarmente negli ultimi anni. Non mancherà l’aspetto prettamente sportivo, con un ricco palinsesto di gare, la Gialla Cycling, tra cui: una granfondo su strada, cicloturistiche per bici da corsa e gravel, gare per giovanissimi ed esordienti.

Infine, il 23 e 24 settembre, per il sesto anno Misano Adriatico ospiterà lo Spartan Race Trifecta Weekend, una due giorni tra gare, festa e divertimento. Quest’anno diventano sei le tipologie di competizioni, ciascuna con un livello di intensità crescente. Attualmente risultano iscritti circa 5.500 partecipanti, con buone probabilità di superare il record di oltre 6.000 presenze registrato prima del Covid.

“Misano Adriatico si conferma città dello sport – il commento del sindaco Fabrizio Piccioni -. La stagione estiva è stata caratterizzata da una lunga serie di eventi sportivi, che si intensificano in questo mese di settembre con alcuni appuntamenti di grande richiamo. Eventi come il Gran Premio di MotoGp, la Spartan Race e l’Italian Bike Festival, che si conferma a Misano per il secondo anno consecutivo, ci consentono inoltre un allungamento della stagione turistica, a beneficio dell’economia del territorio”.