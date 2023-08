Sfilata di Babbo Natale in vacanza a Bellaria. Poi per Ferragosto fuochi d'artificio e la messa rock

Il ferragosto di Bellaria Igea Marina sarà contaminato dal Natale: si festeggerà infatti la presenza di Babbo Natale, in vacanza in Romagna e più precisamente nella città panziniana. La sera del 15 agosto è prevista la sua sfilata lungo l’Isola dei Platani (Viale P. Guidi), scortato dalle fatine luminose per arrivare in piazza Don Minzoni dove alle ore 21.45 tra canti, addobbi e luci natalizie, Babbo Natale regalerà pupazzetti di Lillo (la mascotte di Bellaria Igea Marina) ai bimbi che faranno una foto con lui, sotto una fitta nevicata.

Ispirati dall’energia positiva che Babbo Natale ha ricevuto durante le sue vacanze estive a Bellaria Igea Marina, e che vorrà riportare nelle prossime festività natalizie, la città presenterà la sua stagione “Energy Christmas”. Il preambolo della serata di Ferragosto sarà costituito dai classici Fuochi piro-musicali con arie a tema Energy Bim e con un omaggio alla nostra Romagna che nonostante le ferite subite sta andando avanti con tutte le sue energie. Lo spettacolo dei Fuochi artificiali è previsto per lunedì 14 agosto alle ore 23.00 sul porto canale bellariese. La mattina successiva, martedì 15 agosto alle ore 6 sul Piazzale Capitaneria di Porto tornerà l’appuntamento della Messa Rock con l’icona delle celebrazioni mattutine, don Marco Foschi.

"Lo scopo della serata del 15 agosto con la rievocazione del Natale - spiega il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi - è l’occasione di far conoscere ai chi si trova in vacanza in questo periodo a Bellaria Igea Marina, gli eventi delle festività. Non sarà quindi solo una serata d’intrattenimento ma anche un momento di promozione turistica, di un periodo meno frequentato. Durante la serata del 15 verrà presentato il tema del Natale e le sue caratteristiche ma Ferragosto sono anche i tradizionali fuochi e l’ormai immancabile Messa Rock, quest’ultima per dare l’opportunità ai tanti turisti di vivere il valore religioso di questa festa".