Torna AntìCatt, pronti per il secondo appuntamento con l’arte, la bellezza e la storia

Dopo il successo del primo appuntamento, questa domenica, 14 aprile, torna AntìCatt, la Mostra Mercato di antiquariato, modernariato e vintage di Cattolica. Dalle 7.30 fino alle 18.30, Piazza Roosevelt si trasformerà in grande ed elegante salotto a cielo aperto nel quale ospiterà gli stand di tanti espositori selezionati. Per il pubblico, accorso già numeroso al debutto della Mostra, sarà come passeggiare nella storia tra antichità, porcellane del secolo scorso, vinili, quadri, mobili che potranno acquistare portando così a casa oggetti che raccontano epoche e stili diversi.

AntìCatt tornerà a darvi appuntamento ogni seconda domenica del mese, escluso dicembre. Ed ecco il calendario: 12 maggio, 9 giugno, 14 luglio, 11 agosto, 8 settembre, 13 ottobre, 10 novembre.