Tuffo della Befana e festa in piazza Repubblica, tutti gli eventi dell’epifania misanese

La Befana sarà la grande protagonista del weekend a Misano Adriatico. Sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, saranno due i momenti dedicati all’arrivo della vecchia signora.

Al mattino, dalle 11:00, è in programma il Tuffo della Befana. Il ritrovo, per i temerari che sfideranno le temperature per il tradizionale bagno in mare dell’Epifania con la Befana, è in Piazzale Roma. L’evento è organizzato in collaborazione con la Croce Adriatica, l’Associazione Volontari Misano 2030 e le cooperative e in consorzi degli operatori della spiaggia. Al termine verranno serviti panettoni, dolci e bevande per tutti presenti.

Nel pomeriggio è in programma la Festa della Befana in Piazza della Repubblica. Alle 15:00, come tradizione, ci sarà la consegna della calza a tutti i bambini di Misano, fino ai 10 anni di età. A seguire ci sarà intrattenimento per piccoli e grandi con l’esibizione di artisti di strada e sarà offerto un assaggio di panettone a cura dell’Avis di Misano.

Ci sarà anche un mercatino di artigianato artistico e si potrà pattinare sulla grande pista in ghiaccio “Misano Ice” allestita in Piazza Repubblica, attiva fino al 7 gennaio.

Le iniziative nelle frazioni

Anche nelle frazioni è atteso l’arrivo della Befana. A Misano Monte, nel centro di quartiere, venerdì 5 gennaio alle 16:00 ci sarà la tombola gratuita per bambini “Aspettando la Befana”.

Proseguono anche le tombole serali nella sala polivalente di Villaggio Argentina, dove giovedì 5 gennaio alle 21:00 la Befana porterà doni a tutti i bambini, e le tombole conviviali a tema nel centro di quartiere a Scacciano, dove giovedì sera è in programma una serata “Dolcissima”.