Fatto brillare l'ordigno bellico ritrovato a Santarcangelo: il video dell'esplosione

Si è concluso attorno alle 12.30 il 'Bomba day' a Santacangelo, con la messa in sicurezza e il brillamento dell’ordigno bellico rinvenuto in via Europa, in zona Flora. Le operazioni di bonifica, dirette e coordinate dalla Prefettura di Rimini e dal Comando Forze Operative dell’Esercito, si sono svolte in tre distinte fasi durante le quali è stata costruita sul luogo di rinvenimento una struttura temporanea di protezione per la mitigazione degli effetti dovuti a un’eventuale esplosione accidentale.