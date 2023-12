Concluso il 'Bomba day' a Santarcangelo: ordigno fatto brillare, ridotta l'area di evacuazione

Si è concluso attorno alle 12.30 il 'Bomba day' a Santacangelo, con la messa in sicurezza e il brillamento dell’ordigno bellico rinvenuto in via Europa, in zona Flora. Le operazioni di bonifica, dirette e coordinate dalla Prefettura di Rimini e dal Comando Forze Operative dell’Esercito, si sono svolte in tre distinte fasi durante le quali è stata costruita sul luogo di rinvenimento una struttura temporanea di protezione per la mitigazione degli effetti dovuti a un’eventuale esplosione accidentale.

Fin dallo scorso novembre, la Prefettura ha avviato una serie di incontri con tutti i potenziali soggetti a vario titolo coinvolti non solo per i profili tecnici correlati al necessario intervento, ma anche per garantire adeguati livelli di sicurezza alla popolazione e una conseguente organizzazione sanitaria e logistica per l’accoglienza delle persone evacuate.

Per limitare l’area di evacuazione, e ridurre i disagi alla popolazione locale, è stata realizzata dai genieri dell’Esercito una struttura di contenimento certificata che ha permesso di limitare l’area di evacuazione dagli iniziali 1282 metri agli attuali 352 metri, riducendo il numero di persone da evacuare a circa 1500. Inoltre per garantire un’adeguata cornice di sicurezza, durante le operazioni di rimozione del sistema di innesco è stato necessario interdire il traffico di alcune strade adiacenti alla zona di ritrovamento dell’ordigno.

L'intervento sull’ordigno - una bomba d'aereo del peso di circa 227 chili ancora attiva e risalente al secondo conflitto mondiale - è iniziato alle ore 7 di questa mattina con l'apertura del Centro operativo di Protezione civile in via Scalone. Completata l'evacuazione dell'area interessata, a partire dalle 9.15 gli artificieri dell'Esercito Italiano hanno avviato il despolettamento dell'ordigno.

Terminata l'operazione, alle 10.30 l'ordigno è stato trasferito in sicurezza al sito individuato per il brillamento: riaperti i varchi, è stato quindi dato il via libera ai residenti evacuati per il rientro alle loro abitazioni. L'ordigno è stato infine fatto brillare dagli artificieri dell'Esercito Italiano in una cava della Valmarecchia: le operazioni si sono definitivamente concluse alle ore 12.30.