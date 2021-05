VIDEO | Il mondo della notte dagli anni ’70 alla fine degli anni ’90 diventa un documentario

Rivera Clubbing – The Movie è un viaggio dalle origini dance music nella riviera adriatica, avvenuto con la nascita della Baia degli Angeli, fino all’esplosione della musica house e della techno che hanno segnato la nascita di grandi club come il Peter Pan, l’Ethos e l’Echoes, il Cocoricò. L'autore e regista Luca Santarelli nel docu-film ripercorrerà la storia del mondo della notte attraverso la voce diretta dei protagonisti di quegli anni. Un percorso fatto di interviste, filmati inediti e molto altro Rivera Clubbing cercherà di rivelare come questo fenomeno si è sviluppato fino ad assumerne una dimensione internazionale. Un’ampia panoramica sulle radici più profonde del clubbing rivierasco e sul contesto storico-culturale di quella parte di territorio che da Rimini arriva fino a Gabicce di quegli anni. La riviera come scena clubbing in quel periodo che va dalla metà degli anni ’70 alla fine degli anni ’90 si è imposta all’attenzione del mondo intero al pari di piazze come Londra, New York, Chicago, Francorte, Ibiza spesso entrando in connessione con le stesse. Diversi artisti come i mitici Bob e Tom della Baia, Tony Humpries, Frankie Knukles, Dave Morales, Sven Vath e Carl Cox, solo per citarne alcuni, hanno trovato nei club locali un habitat ideale dove mostrare il proprio talento ma anche una fonte di ispirazione.

La musica innanzitutto con i protagonisti che oltre ad averla suonata la hanno anche prodotta e diffusa in tutto il mondo, da Daniele Baldelli a Mozart, continuando con Ricky Montanari e Cirillo. Ma anche i personaggi, gli stili e le mode che il mondo della notte rivierasco ha lanciato col suo inconfondibile marchio di fabbrica. Un fenomeno di costume che inevitabilmente ha influenzato le politiche turistiche del periodo creando consenso e ovviamente polemiche. Naturalmente una splendida colonna sonora composta dai protagonisti di allora e dai classici del periodo, farà da contorno a questo documentario.



