Una voragine si è aperta lungo via Ducale, in pieno centro storico a Rimini. Proprio nella strada oggetto di profonde lamentele da parte del comitato Residenti Rione Clodio Rimini. Ed è stato proprio il comitato a diffondere un video con il cedimento della strada, la richiesta dell’intervento delle forze dell’ordine e la conseguente congestione del traffico. Da tempo i residenti chiedono l’introduzione della Ztl e un alleggerimento del traffico dal rione. “Non ci stancheremo mai di ripetere la sua infelice battuta sul fatto che lei considera il traffico di attraversamento del Rione Clodio un “effetto collaterale” per assicurare il transito veicolare di Rimini, ebbene queste sono le conseguenze – scrive il comitato rivolgendosi al sindaco Jamil Sadegholvaad -. Quando diciamo che le nostre sono strade di impostazione medievale e che non possono sopportare il traffico proveniente da una circonvallazione, oggi ne abbiamo avuto la riprova, e non è la prima volta che si formano buche o che l’asfalto si sgretola. Le ricordiamo al riguardo le parole dell’assessora Frisoni del 2020 quando diceva “è impensabile utilizzare via Ducale se non per un breve periodo”.

Alcuni residenti, appena sentito da dentro casa le “botte” delle macchine che passavano sulla voragine profonda circa mezzo metro, sono scesi in strada per segnalare il problema e allertare la Polizia locale. Fortunatamente non sono transitate moto perché si sarebbero impuntate nella buca e ribaltate.

“Il traffico nel Rione Clodio è stato un delirio - scrive il comitato -. Si è raggiunto l’apice, alcuni automobilisti in transito ci hanno riferito che la SS16 in direzione nord era completamente bloccata per cui hanno “tentato la fortuna” (con la disastrosa viabilità cittadina ormai si è costretti a ragionare così) attraverso il centro storico per poi dirigersi a nord su viale Matteotti o via Coletti. È noto a tutti che lei sindaco non ha alcuna intenzione di realizzare un ponte/tunnel alternativo al Tiberio, ma è del tutto evidente che qualsiasi urbanista lo riterrebbe indispensabile e urgente per risolvere la viabilità riminese almeno nel quadrante del centro storico, e oggi abbiamo avuto l’ennesima conferma”.