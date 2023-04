VIDEO | La videosorveglianza riprende gli incappucciati autori dell'attacco incendiario alla Polizia di Stato

Due figure incappucciate e vestite di nero, con al seguito altrettante taniche contenenti del liquido infiammabile. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso gli autori dell'attacco incendiario che, all'alba del 20 aprile, ha distrutto due auto di servizio della Polizia di Stato in forza alla Polfer di Rimini. A diffondere il video sul proprio profilo Facebook è stato Franco Maccari, Vice Presidente del sindacato Nazionale Fsp Polizia di Stato. Gli incendiari, dopo aver cosparso le parti anteriori del Jeep Renegade e dell’Alfa Romeo Giulietta parcheggiate nell'area riservata dello scalo ferroviario riminese, fuggono mentre le fiamme iniziano a divampare. E' proprio sui filmati delle telecamere a circuito chiuso che, in questi giorni, si stanno concentrando gli inquirenti della Digos per individuare gli autori dell'attacco incendiario alla Polizia di Stato. Un lavoro certosino per ricostruire, a ritroso, il percorso fatto dagli incendiari e capire la loro provenienza. Dal filmato diffuso sul web, infatti, i volti sono irriconoscibili grazie ai cappucci ben calcati sulla testa.

Al momento, tuttavia, non sarebbe arrivata nessuna rivendicazione per capire la matrice del gesto. Gli investigatori non escludono nessuna pista: dall'atto vandalico alla matrice anarchica. Le indagini, coordinate dalla Procura, sono coperte dal massimo riserbo anche se rimangono diversi punti fermi. Gli autori sarebbero solamente due che, poco prima delle 5 del 20 aprile, sono arrivati nella stazione ferroviaria di Rimini. Dopo aver percorso la banchina del primo binario, sono arrivati fino al piazzale recintato che ospita anche le auto di servizio della Polfer. Dopo aver innescato le fiamme gli incendiari sono scappati mentre, dagli uffici della Polizia Ferroviaria è scattato l'allarme con gli agenti che hanno cercato di circoscrivere le fiamme mentre, sul posto, accorrevano le squadre dei vigili del fuoco. L'intervento del personale del 115, tuttavia, non è stato sufficiente a salvare i mezzi dal rogo.

