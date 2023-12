VIDEO | Scoperte le fabbriche del "tarocco", il marchio Nike falsificato alla perfezione su scarpe e abbigliamento

Erano in grado di replicare in maniera perfetta scarpe e abbigliamento griffati Nike le due aziende, specializzate nel tarocco d'autore, scoperte dalla Guardia di Finanza di Rimini. I militari delle Fiamme Gialle, nell'ambito dei controlli mirati a scardinare la "filiera del falso", hanno ispezionato le attività riconducibili ad un imprenditore italiano scoprendo una vera e propria industria del falso. All'interno delle aziende, che producevano abbigliamento, erano state installate apparecchiature all'avanguardia in grado di riprodurre i loghi del famoso brand statunitense su scarpe ed altro attraverso fogli di sublimazione. Falsi di ottima fattura tanto che gli inquirenti della Finanza si sono dovuti avvalere della consulenza di un esperto della Nike per certificarne la non autenticità. Secondo quanto emerso, l'attività di tarocco era ancora agli albori ma sono stati sequestrati circa 8 mila prodotti per un valore di 35mila euro. Sotto sequestro anche i macchinari mentre, il titolare, è stato denunciato per ricettazione e contraffazione.

