VIDEO | Giovani scatenati anche contro le divise: la rissa di Santarcangelo

Necessario l'uso dello spray da parte dei militari dell'Arma per riportare la calma ed evitare guai peggiori

Una rissa tra ragazzi, sabato sera, nella zona del parco Francolini a Santarcangelo. Fermata dal tempestivo intervento dei carabinieri di Rimini e Santarcangelo e della polizia locale. Tutto sarebbe nato da un apprezzamento da parte di un gruppo di giovani nordafricani nei confronti di una ragazza appartenente a un’altra comitiva. I carabinieri, allertati dai residenti, sono subito arrivati con tre pattuglie, più una della polizia locale. Diverse le persone identificate dalle forze dell’ordine che hanno poi fermato tre giovani, portati in caserma per valutare la loro posizione. In corso tutti gli accertamenti del caso.

