VIDEO | Il film di Anagoor prodotto dalla Sagra Musicale Malatestiana, selezionato per il Festival del Film d’Arte di Asolo

Non un film concerto, né il film di un allestimento teatrale, piuttosto una sorta di making of, di fabbrica della rappresentazione, di documentario dell’immaginazione. Uno spettacolo che diventa film d’arte, arricchendosi di suggestioni e di contenuti: è Todos los Males, opera che segna il debutto cinematografico della compagnia teatrale Anagoor e che segna un ulteriore passo avanti nel percorso produttivo interdisciplinare avviato dalla Sagra Musicale Malatestiana.

Todos los Males è infatti tratto dall’allestimento de Les Incas du Perou/ Les Indes Galantes, il film concerto sull’opera di Jean Philippe Rameau, che la Sagra Musicale Malatestiana ha commissionato al gruppo teatrale, Leone d’Argento alla Biennale di Venezia e registrato dal vivo il 12 ottobre 2022 al Teatro Galli. Realizzato da Kublai Film con la regia di Simone Derai, l’opera video è oggi diventata un lungometraggio, selezionato per il Festival del Film d’Arte di Asolo, il più antico del mondo e fra i prestigiosi ancora oggi, dove debutterà il prossimo 18 giugno.

Con Todos los Males si consolida quel progetto vede la Sagra Musicale Malatestiana impegnata nella produzione di opere e lavori dove la musica sinfonica dialoga con il cinema e il teatro, in una commistione di linguaggi e generi sempre più ricercata e gradita dal pubblico che frequenta le sale da concerto. E’ quindi una nuova tappa del percorso iniziato con il film Zoroastro, io Giacomo Casanova di Gianni Di Capua– selezionato come unica pellicola italiana al FIFA - Festival International des Film sur l’Art de Montréal e continuato con Rivale (opera di Lucia Ronchetti) – film opera di Giulio Boato vincitore di due premi: Best Artist per la migliore colonna sonora all’International Film & Art Festival Buenos Aires e selezionato come pellicola italiana al FIFA - Festival International des Film sur l’Art de Montréal e trasmesso su Rai Cultura il 31 dicembre scorso.

Copyright 2023 Citynews