Weekend tra il centenario di Fellini, la giornata della memoria, l’archeologia del gusto

Diversi gli appuntamenti che animeranno questo week end. Si parte con gli eventi del centenario di Fellini per poi passare ai concerti ed al teatro. Tra i vari appuntamenti da non perdere l’archeologia del gusto.

Non mancano gli eventi con i libri e l’arte. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere l’evento e dirigersi verso la meta prescelta e godersi una bella serata in compagnia. Ecco cosa ci sarà da venerdì a domenica a Rimini e provincia. E un lunedì da premio Oscar con la festa per il Maestro riminese.

Centenario Fellini

Federico Fellini compie 100 anni e Rimini lo festeggia con tantissimi eventi, che non mancheranno di stupire il pubblico. Venerdì verrà presentato il libro Fellini inedito, 65 scatti mai visti della lavorazione de "Le Notti di Cabiria", mentre il teatro Galli farà da quinta all'evocazione del Cristo appeso all'elicottero, celebre scena de "La dolce vita". Sabato sarà la volta dell'allestimento a Castel Sismondo delle foto inedite dal set de La Strada, a cura di Claudio Ballestracci. Doppio appuntamento domenica: al Fulgor incontro con i registi Marco Bellocchio e Marco Tullio Giordana; al Galli concerto diretto da Ezio Bosso. Domenica si conclude la mostra ospitata a Villa Franceschini che si ispira al fascino e alle atmosfere da sogno di Federico Fellini. La mostra trova ispirazione in un ricco percorso di opere raffiguranti personaggi e suggestioni del suo immaginario. La mostra si apre con i disegni e i dipinti di Maddalena Fano Medas che in omaggio al grande regista ha realizzato l’artwork del poster ufficiale con la collaborazione grafica di Nicolò Rigobello. In esposizione le sculture di: Patrizia Alunni, Roberta Bagli, Consuelo Casadei, Milena Cima, Silvana Colina.

Lunedì festa in piazza Cavour con maxi torta, preparata da Roberto Rinaldini e concerto alle 21 al Galli con il Maestro Vince Tempera.

Dal live dei Floyd Quartet a La Band il Mulo

Ami la musica dei Pink Floyd? Sabato al Teatro di Coriano si può riascoltare grazie al concerto dei Floyd Quartet. Organizzato dalla Compagnia teatrale Fratelli di Taglia il live è ideato per far rivivere i concerti live dei Pink Floyd del periodo 1969-1972.

Sempre sabato a Rimini, la band il Mulo porterà sul palco del Bar Lento alcuni brani tratti dall’album “Fingo di non vederti”, prodotto dalla Seahorse Recordings e registrato presso il Bluberry Studio. “Fingo di non vederti” è un disco che non era previsto nei piani degli autori ma che nasce e si costruisce assecondando emozioni assolutamente necessarie da esternare e rievocando nitide immagini di vita.

La storia è servita con "l'archeologia del gusto"

Sei curioso di scoprire le abitudini alimentari e conviviali delle civiltà del passato? Non perdere l’appuntamento a Riccione con "Archeologia del gusto. La storia è servita” organizzato dal Museo del Territorio. Il primo appuntamento è domenica al Palazzo del Turismo con la conferenza “Le prime ricette della storia. La cucina in Mesopotamia tra mito e buongusto” del Professore dell’Università degli Studi di Genova Paolo Brusasco. Il professore è uno dei massimi esperti dell’area mesopotamica.

Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria a Santarcangelo di Romagna sabato inaugura l’installazione “Mnemosyne 1.0” sotto il porticato del Municipio con una breve presentazione e un flash mob. L’installazione sarà esposta per dieci giorni, prima di essere trasferita proprio al Molari nella data della ricorrenza.

Di teatro in teatro

Se ami il teatro doppio appuntamento a Bellaria Igea Marina. Al teatro Astra, venerdì, debutta "Turnadò" il nuovo spettacolo dei Musica Nuda Petra Magoni e Ferruccio Spinetti.

Sabato e domenica, invece, andrà in scena, presso il Centro ricreativo della parrocchia Santa Margherita di Bellaria Monte, la commedia brillante in dialetto romagnolo, in tre atti, scritta e diretta da Carla Santoni, dal titolo "Chi l’avrebbe mai detto!”. Lo spettacolo teatrale è promosso dalla compagnia dialettale La Zrela di Bellaria Monte.

Andiamo a Santarcangelo dove i genitori potranno portare i loro figli al teatro Supercinnema. Qui Sara Galli di Alcantara metterà in scena "Il piccolo Aron e il signore del bosco". Spettacolo per bambini di 6 anni.

Dalla raccolta di poesie alla raccolta di sogni

“Ieri, oggi e, forse, anche domani” la prima raccolta di poesie di Annamaria Semprini sarà presentata domenica al circolo Milleluci di Rimini. L’incontro sarà condotto da Stefano Coveri, direttore responsabile di Radio San Marino Classic, e l’attrice Monia Cappiello leggerà alcuni versi. Se ami la poesia non perdere questo appuntamento Andiamo a Cattolica dove in occasione dell'inaugurazione della mostra "Ho riempito le cartelle di sogni" di Ivan Graziani di sabato, Filippo Graziani e Andrea Scalzi alle omaggeranno il cantautore rock con lo spettacolo "Fuochi in collina". Entrambi ripercorrono la carriera di Ivan e i mille snodi, cercando di stanare non solo i brani più noti (Lugano addio, Taglia la testa al gallo, Monna Lisa, Pigro), ma anche gli episodi meno famosi: i ritratti stralunati (Io che c’entro), gli squarci di provincia (Scappo di casa), gli scherzi ispirati (Motocross), la smisurata ritrattistica femminile (Paolina) e le incursioni noir (Fango). Chitarrista personalissimo, presente in dischi preziosi di Lucio Battisti e Francesco De Gregori, Ivan Graziani.

Trekking con il WWF Rimini

Se ami trascorrere le domeniche in mezzo alla natura non perdere domenica l’escursione nella zona di Pietrarubbia. La partenza è da Ponte Cappuccini parcheggio centro visite, si sale lungo il sentiero 108 che porta a Pietrarubbia. Il percorso è ad anello per una lunghezza totale di 11Km e un dislivello di 500 m. Tempo 5 h. e un dislivello di 500 m. Abbigliamento da trekking adatto alla stagione e scarpe da trekking con fondo antiscivolo, pranzo al sacco, riserva d'acqua, viaggio con mezzi propri.

Al Cinema Tiberio film di qualità, arte e l’opera lirica

Al Cinema Tiberio di Rimini venerdì verrà proiettato il film “Grazie a Dio” di François Ozon. Mentre domenica è in programma per la rassegna “La Grande Arte al Cinema, Leonardo”. Le opere di Phil Grabsky, il nuovo docu-film che indaga le opere pittoriche dell’artista di Vinci per un’inedita visione in Ultra HD accompagnata dal commento di alcuni dei massimi esperti mondiali di Leonardo.

La magia del cinema

Tutti i film in programma nelle sale di Rimini e dintorni