Layka, Tara, 3 fratellini e una cucciolona cercano casa a Rimini

Dicembre è il mese in cui si va alla ricerca di regali per far contente le persone a cui si vuole bene! Regalare un cucciolo a chi se ne prenderà cura per sempre è un grande dono sia per chi lo riceve sia per il cucciolo che finalmente abbandona le fredde mura di strutture e trova una nuova famiglia da amare e farsi amare.

Se siete alla ricerca di un quattro zampe pronto a riempire la vostra vita di allegria, avete la possibilità di offrire una nuova cuccia a questi splendidi

Layka

Età: 1 anno e 10 mesi

Sesso: femmina

Genere: Incrocio tra labrador e pastore maremmano

Malattie: non presenti

Su di lei: Layka è stata salvata da cucciola mentre vagava lungo una strada molto trafficata. Essendo sprovvista di microchip nessuna l’ha reclamata rimanendo con il ragazzo che l’aveva trovata. Layka è una cagnolona vivace, giocherellona, abituata a vivere in casa e andare al guinzaglio. Apprende velocemente ciò che gli viene insegnato. Purtroppo deve rimanere in casa da sola per molte ore al giorno, troppe per lei. Per questo motivo cerca una famiglia che voglia stare in sua compagnia il più possibile. Layka è microchippata e sterilizzata.

Info: Canile di Vallecchio





Cucciola cerca casa

Età: 4/5 mesi

Sesso: femmina

Genere: simil lupoide/pastore

Malattie: non presenti

Su di lei: reduce da un abbandono, questa cucciolotta è dolcissima, un po’ timida che non vede l'ora di sciogliersi tra le braccia di una famiglia tutta per sé e che questa volta sia per sempre. Taglia media, simil lupoide/pastore è vaccinata sverminata. Adozione con compilazione modulo conoscitivo e pre affido a casa della futura famiglia, Obbligo di sterilizzazione a massimo 7mesi. Si cerca un’adozione dove la piccola sia membro effettivo della famiglia. Va d’accordo i gatti e bambini, compatibile con tutti i cani evitando quelli dominanti

Info: Rifugio di Santarcangelo

3 bellissimi fratellini

Età: 9 mesi

Sesso: maschi

Genere: meticci

Malattie: non presente

Su di loro: tre fantastici fratellini di taglia piccola cercano casa a Rimini. Timidi ma con tanta voglia di fidarsi e iniziare una nuova vita nella loro famiglia questi fratellini hanno bisogno di una famiglia paziente che li aiuti a sconfiggere la timidezza. Adozione con compilazione modulo conoscitivo.

Info: Rifugio di Santarcangelo

Tara

Età: 1 anno

Sesso: femmina

Genere: meticci

Malattie: non presente

Su di lei: Tara ha atteso per un anno una famiglia ma non è stata fortunata. Di taglia media, Tara ha un bel caratterino, è dominante con altre femmine ma buona come il pane con il primo gatto che vede andargli incontro. Dolce come il miele con la persona che sceglierà di esser la sua "mamma" ma anche un po' possessiva se altri cani si avvicinano. Per questo motivo è consigliata un’adozione come unico cane o con maschi compatibili. Va d’accordo con i gatti, adorabile con i bambini che gli danno più sicurezza degli adulti. Tara è sterelizzata, vaccinata, cippata, testata per lesimania (negativa) e gode di ottima salute. Si affida con compilazione del modulo pre affido (che non implica adozione) pre affido a casa della famiglia e post affido prima della cessione.

Info: Rifugio di Santarcangelo

Rifugio di animali di Santarcangelo e Canile comunale di Vallecchio

Il rifugio di animali a Santarcangelo di Romagna si occupa di adozioni con controlli pre affidi e moduli documentati. Oltre a dare consigli pratici e utili per migliorare la convivenza con il vostro cane. La visita al rifugio è su appuntamento telefonico.

Il canile comunale di Vallecchio è, invece, situato nella struttura comunale di via Vallecchio 10 a Montescudo. L'ordinanza sindacale ha affidato la gestione Cooperativa Cento Fiori che oltre a un ambulatorio veterinario per i privati, effettua per i comuni di Rimini, Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana, Bellaria e Montescudo il recupero degli animali d’affezione vaganti, incidentati e/o bisognosi di cure sul territorio comunale.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile previo appuntamento contattando Simona dopo le 19 al 3396899371 che si occupa anche di facilitare l'adozione dei cani ospiti dell'Apas di San Marino. Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare la pagina Facebook.