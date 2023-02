I gatti fanno bene alla salute: gli effetti positivi su mente e corpo dei felini

Si dice che vivere con un gatto allunghi la vita. Sicuramente non 7, altrettante come quelle a disposizione di "micio" ma secondo alcuni studi scientifici, i felini apporterebbero notevoli benefici alla salute dell’uomo.



La calorosa compagnia, il dolce musetto e le manifestazioni d'affetto inaspettate accompagnano i nostri amici a quattro zampe tra qualche sonnellino e divertimenti quà e là per casa; inoltre, sembrerebbe che queste piccole creature vibranti posseggano anche un potere psicoterapeutico in grado di migliorare la salute fisica dell’uomo.

Grazie alle loro fusa, che emettono frequenze sonore simili agli ultrasuoni usati in alcune terapie mediche, in in grado di migliorare la nostra circolazione sanguigna. Grazie alla loro saliva, che contiene proteine che rinforzano il nostro sistema immunitario. E grazie all’indiscutibile potere calmante che svolgono sul nostro sistema nervoso.

Effettivamente, considerando le innumerevoli virtù di questi affascinanti animali, quasi non ci sorprende che siano capaci anche di questo.

Se vi serve un altro motivo per adottare un gatto - o per adottarne un altro - ve ne forniamo ben 6, che comprendono i più importanti benefici che i gatti portano alla salute dell’uomo, tutti supportati da studi scientifici.



I gatti fanno bene alla salute: 6 benefici per l’uomo