Guardie Zoofile, cinque anni di aiuto agli animali delle famiglie in difficoltà economica

Da oltre cinque anni che le Guardie Zoofile di Fare Ambiente di Rimini hanno stretto un protocollo d’intesa con l’Emporio Solidale di Cervia. Un protocollo che mette in sinergia le due realtà, ponendo in essere un ciclo virtuoso. L’Emporio, operativo sul territorio dall’anno 2016, si occupa di fornire un aiuto concreto a coloro che, per vari motivi, non possono far fronte alle spese di tutti i giorni, fornendo gratuitamente beni di prima necessità. In cambio, su base esclusivamente volontaria, alcuni di loro si mettono a loro volta a disposizione donando parte del proprio tempo all’Emporio. I beni che vengono distribuiti sono nella stragrande maggioranza donati da diverse Associazioni, da altri Empori presenti sul territorio regionale con i quali fanno rete, e da privati cittadini.

"Sono più di due anni ormai - dice Paolo, Guardia Zoofila e trait d'union con l'Emporio - che seguo questo progetto. Personalmente è più quello che ricevo di quello che do. Questo tipo di attività, che tengo a sottolineare svolgiamo a titolo volontario, è gratuito. All'emporio noi guardie aiutiamo gli animali di famiglie che sono in difficoltà, e che molto spesso sono l'unica compagnia di persone sole, malate, depresse o tutte queste cose insieme. Animali che molto spesso sono l'unico motivo di un sorriso, un momento per non pensare ai problemi; una coda che scodinzola, un gatto che fa le fusa: quando queste persone ricevono un sacchetto di crocchette ti ricambiano con sorrisi, occhi che si illuminano, e non smettono di dirti "grazie" perché già immaginano il momento in cui, entrando in casa e agitando il sacchetto, i loro pelosi gli faranno le feste. Beh tanta roba! Si può far felice una persona con un sacchetto di crocchette? La risposta è sì! Con quelle pappe non fai felice solo un animale, fai felice una persona che nonostante mille difficoltà ha deciso di occuparsi a sua volta di qualcuno... è un domino di emozioni e cose buone”.

“A questo proposito -sottolineano le Guardie -c hiediamo alle aziende che vendono e/o producono alimenti per animali, ai negozi specializzati, ma anche ai cittadini che vogliono sostenere questa attività di mettersi in contatto con noi o con l’Emporio. Organizziamo periodicamente raccolte di cibo, ma siamo costantemente 'col fiato corto'. La situazione, come si può facilmente immaginare, negli ultimi due anni è peggiorata e le persone in difficoltà economica che possiedono almeno un animale sono aumentate, quindi siamo a chiedere un aiuto a tutti coloro che sono in grado di darcelo”. Per le donazioni di cibo a supporto delle persone in difficoltà è possibile mandare una mail a segreteria@guardie-ecozoofile.it dando la propria disponibilità, oppure contattare il numero 370 3131006.