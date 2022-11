È arrivato il Black Friday anche per gli animali: i prodotti da acquistare per renderli felici

Nato negli Stati Uniti, in poco tempo ha conquistato tutto il mondo: il Black Friday è l’evento che gli amanti dello shopping aspettano ogni anno in maniera trepidante perché permette di fare acquisti senza spendere una fortuna.

Con il Natale sempre più vicino, poi, è l’occasione per approfittare degli sconti e iniziare a fare qualche regalo per le persone a noi care e soprattutto a loro: ai nostri amici a quattro zampe.

Sì perché il “venerdì nero” non dedica gli sconti solo agli amanti del tech o dell’abbigliamento, ma anche agli animali domestici, un modo per coccolarli e non fargli mancare nulla, senza far “piangere” il portafoglio.

Pronti a scoprire tutto quello che possiamo acquistare con il Black Friday e far felici nello stesso tempo i nostri pelosi?

Riposarsi e rilassarsi al caldo

Non c’è dubbio che quando accogliamo un animale domestico in casa, il nostro primo obiettivo è quello di farlo stare comodo e la cuccia è il luogo in cui può rilassarsi e schiacciare un riposino.

Pensata per l’esterno o per l’interno, l’importante è che sia comoda e permetta al quattro zampe di muoversi in libertà. Se la cuccia è l’oggetto del desiderio da posizionare in un luogo tutto per loro, la coperta è il dettaglio in più che fa la differenza. Mentre in inverno quella realizzata con materiali caldi e morbidi è un must have, in estate possiamo scegliere i tappetini refrigeranti che possano farli stare al fresco durante le calde giornate e il “venerdì nero” è l’occasione giusta per approfittarne.

Un’attenzione particolare all’igiene

Sappiamo perfettamente che i cani e i gatti sono attenti alla loro igiene e il Black Friday è l’occasione per acquistare tutto quello che serve per farli sentire a loro agio. Con le offerte possiamo fare una scorta di shampoo, spazzole e di tutto quello che serve per prenderci cura della salute dei denti o del pelo, ma non solo.

Per Fido l’igiene è importante anche quando è fuori casa per questo è fondamentale avere una riserva di sacchetti e tappetini per affrontare ogni situazione. Micio, invece, anche se è abituato a stare in casa, ha bisogno di un posto tutto per lui in cui igiene è la parola d’ordine e con le offerte del “venerdì nero” possiamo acquistare cassette igieniche e lettiere.

Cibo e snack per ogni gusto

I cani e i gatti sono golosi, per questo assicurargli un’alimentazione sana con tutti i nutrienti di cui hanno bisogno è importantissimo per il loro benessere. Crocchette e cibo umido sono essenziali ma soprattutto irresistibili per i nostri amici a quattro zampe. Con il Black Friday possiamo acquistare tutti i loro cibi preferiti e concedergli anche qualche snack per farli contenti.

Viaggiare in comodità

I cani e i gatti sono i nostri compagni di avventura, pronti a scoprire nuovi posti e ad accompagnarci viaggio dopo viaggio. Per farli stare comodi e rendere la vacanza un’esperienza indimenticabile, il trasportino è immancabile. Tra i kernel, i trasportini rigidi o morbidi, dobbiamo solo scegliere quello che si adatta di più alle dimensioni del pet. Il cane a differenza del gatto viene portato a spasso frequentemente e il guinzaglio deve essere in grado di farlo sentire a suo agio e libero di muoversi.

I giochi per far divertire i quattro zampe

L’istinto dei cani e dei gatti è quello di giocare e di scoprire e noi possiamo conservare intatta questa loro caratteristica dedicandogli del tempo e giocando insieme a loro.

Il Black Friday è il momento per fare un piccolo regalo ai quattro zampe acquistando un percorso agility, un tiragraffi o una pallina, l’importante è che gli permettano di divertirsi e di assecondare la loro voglia di movimento.

Non solo cani e gatti

Micio e Fido non sono gli unici animali presenti in casa, anche uccelli, pesci e roditori ci fanno compagnia. Il Black Friday è l’evento che stavamo aspettando per comprare tutto quello di cui hanno bisogno. Ad esempio se abbiamo un pappagallo o dei canarini possiamo approfittare delle offerte e acquistare gli accessori per la voliera. E se abbiamo in casa un criceto? È arrivato il momento di acquistargli una ruota, mentre per i conigli un tunnel per creare nuovi percorsi.

Gli amanti dei pesci infine, potranno arricchire il loro acquario con decorazioni e piante colorate e uniche.