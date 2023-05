Festa di fine anno scolastico tra le onde del parco acquatico, alla consolle torna Rudy Zerbi

Il primo weekend di Giugno parte in anticipo sulla collina di Riccione, con i parchi Costa Edutainment. Giovedì, 1 giugno, riapre l’Aquafan a Riccione e domenica, 4 giugno, sarà la volta di un evento per famiglie a Oltremare con Space Family, ValeBise e Sara Di Sturco. Il parco acquatico più famoso d’Europa torna con i suoi 9 ettari di verde a disposizione del pubblico e oltre 3 km gli scivoli, a partire dall’M280, la più grande attrazione nella storia del parco romagnolo. Sfide giù dal Kamikaze, adrenalina pura sull’Extreme River, e ancora Speedriul, River Run, Surfing Hill, Twist e StrizzaCool, per gli amanti del brivido c’è poi lo scivolo completamente al buio Black Hole. Tre le aree riservate ai più piccoli: Arca Beach, Piscina dell’Elefante e Antarctic Baby Beach, con scivoli e altezza dell’acqua a misura di bimbo.

Festa di fine anno scolastico

Per coinvolgere subito col botto le nuove generazioni (Zeta e Alpha), il parco organizza per venerdì 16 giugno la ‘Festa di Fine Anno’ scolastico. Dalle 10 alle 18.30 parco aperto e maratona di dj set in Piscina Onde, con la collaborazione di Music Academy Rimini e la scuola di dj. Biglietto d’ingresso speciale a 16 euro per chi è nato tra il 2003 e il 2011.

Radio Deejay

Aquafan sigilla, anche per questa stagione, la collaborazione storica con Radio Deejay. La radio più famosa d’Italia farà tappa nuovamente negli studios di Aquafan e Oltremare nei mesi estivi. Diversi personaggi trasmetteranno in diretta dalla Piscina Onde e dagli studi della piazza principale, a partire da Rudy Zerbi che tornerà a vivere il parco tutta l’estate.

Abbonamenti e promozioni

Il parco Aquafan è molto attento a chi da sempre trascorre il proprio tempo a Riccione. Accanto alle convenzioni con hotel e strutture ricettive del territorio, conferma anche per il 2023 lo stesso prezzo per gli abbonamenti: 100 euro per gli adulti e 60 euro per gli under 18 (residenti in provincia di Rimini e Pesaro Urbino). Tante le promozioni online, accanto all’acquisto dei singoli biglietti, i pacchetti famiglia, la prenotazione di ombrelloni e lettini, e l’ingresso gratuito nel giorno del compleanno. Torna, come negli altri parchi Costa della Riviera, la formula “Prima acquisti e più risparmi” con sconti anche del 20%.

Qui Oltremare

Oltremare Family Experience Park di Riccione è pronto ad accogliere domenica 4 giugno migliaia di famiglie da tutta Italia, per il doppio evento gratuito in compagnia di Space Family nella laguna dei delfini. ValeBise e Sara Di Sturco, neo genitori e famose star del web, coinvolgeranno il pubblico in un momento di super divertimento, alle 11.30 e alle 16.30.

Alle 13.30, all’Oltremare Theatre, spazio poi al momento di incontro con i super fan, per immortalarsi in selfie ricordo. I posti totali disponibili per l’appuntamento in teatro sono 500. Anche questo appuntamento è totalmente gratuito, compreso nel biglietto d’ingresso. Per garantire che tutti i bambini possano incontrare i loro beniamini, è richiesto l'ingresso di un solo adulto a famiglia.