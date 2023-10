Gessica Notaro è tornata a nuotare con i suoi delfini. "Dopo le nozze di nuovo qui, è sempre bellissimo"

Il primo weekend di Halloween nei parchi Oltremare a Riccione, Italia in Miniatura a Rimini e all’Acquario di Cattolica è partito con il botto. Complici le alte temperature, sono state tantissime le famiglie arrivate da tutta Italia per divertirsi tra allestimenti, animazioni e incontri speciali con gli animali. Le emozioni più grandi sono state a Oltremare, dove nella Laguna di Ulisse è arrivata Gessica Notaro. La showgirl e addestratrice di mammiferi marini, è stata ospite del doppio appuntamento ‘Delfini, lo spettacolo della Natura’, in compagnia degli altri trainers. “Dopo il matrimonio e il viaggio di nozze sono tornata dai miei amici delfini - racconta -. Qui è sempre bellissimo, come anche lavorare con gli altri addestratori. Mi sento sempre a casa”.

Il lungo ponte di Halloween va avanti tutti i giorni, fino a giovedì 2 novembre. La strepitosa novità 2023 è l’apertura serale di Oltremare di martedì 31 ottobre, quando il Family Experience Park di Riccione ospiterà il pubblico dalle ore 14 fino alle ore 21.

Con allestimenti da brivido, Oltremare offre ogni giorno affascinanti appuntamenti con gli animali: "Delfini, lo spettacolo della natura", "Conosci i Delfini”, “Volo dei Rapaci” e il “Volo dei barbagianni“. Emozioni forti con gli alligatori giganti del Darwin, altre aree tematiche, visite guidate, la Strega Truccabimbi, shop e chioschi per mangiare.

Il 31 ottobre programma speciale serale con Magic Halloween, animazione e spettacoli (che replicheranno anche l’1 e il 2 novembre nella consueta apertura dalle 10 alle 18): il Porto Fantasma si anima con Wonderful Bubbles, la magia delle Bolle di Sapone Giganti, i Burattini dall’Oltretomba e vari artisti di strada. Da non perdere "Dolcetto o Scherzetto?” con la mascotte Ulisse, al calare del sole. Domani cancelli aperti dalle 14 alle 21 con la variazione sugli orari degli appuntamenti: alle 17:45 “I rapaci delle tenebre” e alle 20 "Ulisse e il Mistero di Halloween". Info, programmi e orari su: www.oltremare.org

Italia in Miniatura

Fra le 300 miniature di Italia e d’Europa, tutti i mostri leggendari della tradizione italiana si sono dati appuntamento nel parco tematico di Rimini e sarà divertentissimo cercarli tutti per un selfie mostruosamente originale. Per Halloween Italia in Miniatura sarà infestata da Sirene monumentali nei mari, Mummie e Zombie fuori misura in Piazza Italia, enormi gatti neri e smisurati Troll delle Alpi.

Nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre, in una Piazza Italia stregata, ci saranno spettacoli di artisti di strada, clown strampalati, incantatrici e domatori di bolle di sapone giganti, giocolieri e trampolieri. Adrenalina e pure emozioni sulle fantastiche attrazioni di Italia in Miniatura: Monorotaia, Venezia, Vecchia Segheria, Torre Panoramica, Scuola Guida Interattiva, Pappamondo, Esperimenta, Castel Sismondo, Pinocchio e Play Mart sono comprese nel biglietto. Ogni giorno in Piazza Italia, la Strega Truccabimbi. Info, programmi e orari su: www.italiainminiatura.com

Acquario di Cattolica

L’atmosfera di Halloween regna sovrana nell’Acquario più grande dell’Adriatico, dove attraverso un’ enorme bocca di squalo si accede all’affascinante mondo marino tra squali, meduse, murene e migliaia di specie marine e terrestri. A dare coraggio ai piccoli ci pensano la Strega Truccabimbi e strani personaggi come Fantapesci, Gigagranchi, Piovrazucche e Zombimeduse, da incontrare lungo i percorsi.

Sensazioni da brivido anche al percorso Verde con serpenti, draghi barbuti, rane velenose e blatte fischianti e a quello Giallo che si apre su caimani e vivacissime lontre. All’Ingresso Viola c’è l’esposizione “Insetti Giganti XXL Edition” con riproduzioni in resina di insetti ingranditi fino a 200 volte! C’è anche un viaggio nel tempo, fino all’epoca dei dinosauri: avvicinarsi al temibile T-Rex è l’ultima vera prova di coraggio da affrontare. Per completare una giornata indimenticabile consigliatissimi gli appuntamenti con le cibature di pinguini, lontre, trigoni e squali toro. Info, programmi e orari su: www.acquariodicattolica.it.