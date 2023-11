In un viaggio tra presepi e pinguini, i parchi divertimento aprono per la magia del Natale

Le vacanze natalizie si trascorrono in Romagna e nei parchi divertimento Costa Edutainment. Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare a Riccione e Acquario di Cattolica, colgono questa occasione unica, per regalare al pubblico (in particolare alle famiglie) giornate di forti emozioni, avvolti dalla magia del Natale e da tante sorprese.

Black Friday

Solo per lunedì (27 novembre) Oltremare, Acquario di Cattolica e Italia in Miniatura offrono al pubblico i biglietti super scontati per visitare i tre parchi a dicembre e gennaio (fino al 7 gennaio 24). Per il parco acquatico Aquafan, nella giornata di oggi, c’è una super promozione per bambini e ragazzi residenti in provincia di Rimini e Pesaro Urbino, l’abbonamento 2024 costa solo 55 euro (fino ai 25 anni d’età compiuti). Restano confermati anche tutti gli abbonamenti scontati, e per le famiglie ci sono in promozione anche gli abbonamenti combinati con più parchi.

A Oltremare arriva Babbo Natale

Nel ponte dell’Immacolata le famiglie possono vivere emozioni infinite nel Family Experience Park di Riccione. Dall’8 al 10 dicembre i piccoli ospiti incontrano Babbo Natale, in una foresta magica all’Oltremare Theatre, per esprimere i desideri e portare le proprie letterine. Il parco rimane aperto poi tutti i giorni, dal 26 dicembre al 7 gennaio. A Oltremare si incontrano avvoltoi, gufi, falchi, poiane e grifoni nel magico Volo dei Rapaci, i simpatici barbagianni all'Arena Crazy Farm. Nella foresta preistorica, invece, nel Darwin, si possono scovare i maxi alligatori, mentre la nascita del mondo si scopre in Pianeta Terra. Come possiamo oggi difendere il mondo? Lo si studia nell’area Salva una specie. Nella laguna più bella d’Europa vive la bella famiglia di delfini che attende il pubblico in tre appuntamenti quotidiani. Al Porto di Natale, in compagnia di Ulisse mascotte, ci si immergerà in un'atmosfera incantata tra musiche e scenografie a tema, la Regina delle Nevi truccabimbi, il grande faro, migliaia di luci, il falò con i dolci e la Novità 2023: la grande nevicata ‘Magic Crystal’ che coinvolgerà il pubblico in momenti diversi. Apertura 10:00-17:30, calendario completo e biglietti acquistabili su www.oltremare.org.

Presepi sommersi e un piccolo pinguino

All’Acquario di Cattolica con un unico biglietto si possono visitare 4 colorati percorsi con migliaia di animali. L’Acquario più grande dell’Adriatico è aperto il 3, l’8, il 9, il 10, il 17 dicembre e poi tutti i giorni dal 26 dicembre al 7 gennaio. Nel percorso Blu vive la famiglia di pinguini di Humboldt e c'è una bella sorpresa: è nato un piccolo. Le giornate di festa daranno la possibilità al pubblico di incontrarlo.

Sempre nel Blu si va alla scoperta di migliaia di specie di animali marini e si può vivere l’incontro ravvicinato con gli squali toro più grandi d’Italia. Nel Giallo si incontrano lontre asiatiche, caimani e altre specie di acqua dolce. Nel Verde vivono invece pitoni, boa, camaleonti e altri rettili e insetti provenienti da tutto il mondo, mentre nel Viola con la mostra “Insetti Giganti XXL” si va alla ricerca di insetti in scala, con 70 riproduzioni tutte realizzate a mano. Sempre al mondo dell’arte è dedicato il ‘percorso natalizio’, nel Blu, con i magici Presepi Sommersi e Ecosostenibili, ideati e realizzati da artisti di tutta Italia. Per le feste il parco è addobbato a festa con il grande Albero di Natale e una truccabimbi a disposizione. Orari 10:00 - 18:30 (aperture biglietterie fino alle 16.30), calendario completo e biglietti già acquistabili sul sito www.acquariodicattolica.it.

Belpaese addobbato a festa

A Rimini c’è Italia in Miniatura, riproduzione perfetta dello Stivale tra 5mila alberi in miniatura, dalle Alpi alla Sardegna, e oltre 300 opere d’arte tutte artigianali, monumenti, piazze e chiese, che spuntano su mari e laghi in scala. Spazio anche alle animazioni con vulcani, trenini, scene di vita quotidiana. Nel gioco delle proporzioni, sarà altissimo l’Albero di Natale che dà il benvenuto ai visitatori in Piazza Italia, dove si animeranno le giornate con musiche natalizie, una pioggia di bolle e truccabimbi per trasformare tutti nei propri personaggi preferiti. Italia in Miniatura festeggia il Natale nelle giornate 3,8,9,10 e 17 dicembre, e poi tutti i giorni dal 26 dicembre (Santo Stefano) al 7 gennaio. Durante le festività saranno in funzione le più caratteristiche attrazioni del parco. Fra queste, Venezia, dove si naviga un Canal Grande ricostruito in scala 1:5, Pinocchio, la fiaba italiana per eccellenza diventa un trenino che passa attraverso le scene del libro, Esperimenta con i suoi esperimenti e le curiosità scientifiche e la Torre Panoramica offre una vista mozzafiato sul parco, mare e colline. Sarà aperto anche Cinemagia7D, con oltre 7 effetti speciali per emozioni multieffect (a pagamento). Apertura 10:00 - 17:00 (chiusura casse ore 15:30), calendario completo e biglietti acquistabili su www.italiainminiatura.com.