Giardino a misura di "Fido": come organizzare al meglio questo spazio

Possedere un giardino permette di dedicarsi al proprio hobby preferito e di trascorrere piacevoli momenti all’aperto. Oltre all’affetto di amici e parenti, attraverso questo " verdeggiante spazio domestico" avremo l'opportunità di circondarci anche dell'allegria che un cane porta con sè.

Giocherellone e sempre pronto a scoprire la natura che lo circonda, il peloso ha bisogno di muoversi in libertà ma stabilendo bene i confini. Ad esempio, un gradino, se non diviso nel modo giusto, potrebbe trasformarsi in un luogo pericoloso per il "amico a quattro zampe".

È fondamentale, pertanto, creare un’area in cui l’animale potrà riposarsi e giocare volentieri, percependolo come uno spazio tutto suo.

Per realizzare un ambiente dedicato interamente a Fido senza tuttavia rinunciare al relax, di seguito riportiamo alcuni suggerimenti.

Percorsi dedicati ai cani

Ai cani piace stare all’aperto e fin da cuccioli inizieranno a scoprire ogni angolo del giardino. Per farli stare a loro agio è importante segnare questi spazi e le zone che preferiscono, perché in questo modo si potrà creare un angolo tutto per loro, delimitato da piccole recinzioni che comunque non isolano il pet.

Per rendere lo spazio ancora più accogliente, è possibile posizionare un pavimento in pietra naturale rivestita, abbastanza resistente da permettere al cane di farsi le unghie.

L’ambiente può essere arricchito anche da cespugli e arbusti che in estate creano anche una bella ombra in cui rifugiarsi per schiacciare un pisolino. In realtà non bisogna esagerare con questi elementi naturali, perché il peloso deve essere lasciato libero di correre e di muoversi.

L’area bisogni

È possibile dedicare una piccola zona del giardino all’area bisogni, davvero utilissima. Per realizzarla basta sfruttare un riquadro di terreno ed unire terra, segatura e trucioli.

È importante non posizionarla vicino all’ingresso o vicino al cancello per non far sentire l’odore sgradevole a chi entra o esce. Inoltre, deve essere mantenuta costantemente pulita: per rendere la zona poco visibile agli ospiti è meglio posizionare dei cespugli, in modo tale che il cane si sentirà anche più sicuro.

Una cuccia tutta per lui

I cani hanno bisogno di spazi ampi in cui potersi muovere senza problemi soprattutto se sono di taglia medio-grande. In questo caso, il loro ambiente ideale è il giardino, ma per proteggerli dal caldo o dal freddo è fondamentale costruire una cuccia in cui dormire al riparo. Per essere a misura di pet deve avere:

Pavimentazione : perfetta per isolare il terreno durante la stagione più fredda e nello stesso tempo per facilitare la pulizia della zona perché non ci sono residui di fango e sporco

: perfetta per isolare il terreno durante la stagione più fredda e nello stesso tempo per facilitare la pulizia della zona perché non ci sono residui di fango e sporco Dimensioni : deve essere adatta alla grandezza del pet e deve permettergli di distendersi facilmente

: deve essere adatta alla grandezza del pet e deve permettergli di distendersi facilmente Cuccia: meglio se in legno, deve avere pareti spesse per garantire il caldo in inverno e il fresco in estate

Recinzione per proteggerlo

Da cuccioli, ma in alcuni casi anche da adulti, i cani hanno la tendenza a scavare o a scappare: per metterli al sicuro da eventuali rischi, è meglio montare lungo il perimetro del giardino un recinto in rete o in legno.

Le piante da non avere in giardino

Le piante sono belle e colorate e danno un tocco in più a ogni giardino, ma non tutte sono compatibili con i pet. Alcune possono essere tossiche, tra le più comuni da evitare ci sono gigli, narcisi e azalee, ma anche ortensie, tulipani, edera e bella di notte.

Attenti ai parassiti

La primavera e l’estate sono stagioni in cui i cani sono purtroppo esposti all’attacco dei parassiti, in particolare, le pulci e le zecche che si nascondono nella vegetazione. È importante proteggere i pet con le vaccinazioni e utilizzando antiparassitari da applicare su tutto il loro corpo.