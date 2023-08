Come preparare le stanze da tinteggiare: consigli e suggerimenti

La scelta di imbiancare casa da soli può essere divertente ed economico, ma anche molto impegnativo se non si ha la giusta organizzazione.

Prima di prendere in mano pennello e tempera, ci sono alcuni lavori preparatori da eseguire all’interno della stanza per non rischiare di rovinare i mobili, ma soprattutto per evitare di combinare pasticci.

Di segutio, alcuni consigli e suggerimenti su come preparare la stanza da tinteggiare e tutti gli accessori da utilizzare.

Preparare l’ambiente

Quando decidiamo di imbiancare casa possiamo scegliere di organizzare l’ambiente in due modi:

Copertura parziale : scegliamo solo di spostare i mobili e di coprire quelli che rimangono nella stanza. Anche se ci può sembrare la soluzione più rapida e conveniente, in realtà lasciare i pavimenti scoperti vuol dire correre il rischio che le gocce cadano sui mattoni e costringerci a ripulire tutto una volta finito;

: scegliamo solo di spostare i mobili e di coprire quelli che rimangono nella stanza. Anche se ci può sembrare la soluzione più rapida e conveniente, in realtà lasciare i pavimenti scoperti vuol dire correre il rischio che le gocce cadano sui mattoni e costringerci a ripulire tutto una volta finito; Copertura totale: il questo caso si sceglie di coprire non solo i mobili, ma anche i pavimento e il battiscopa con cartone o teli. Così le macchie di tempera cadranno sulla copertura che verrà rimossa e gettata appena finito di imbiancare.

Come preparate la stanza

Sia che scegliamo la copertura totale che quella parziale, la camera deve essere preparata liberando lo spazio. Per questo dobbiamo:

Rimuovere oggetti e soprammobili : dovranno essere conservati all’interno di scatoloni da sistemare in altre stanze

: dovranno essere conservati all’interno di scatoloni da sistemare in altre stanze Spostare mobili di piccole dimension i: possiamo scegliere di spostare i mobili di piccole dimensioni in altre camere o su quelli più grandi per ridurre al minimo l’ingombro

i: possiamo scegliere di spostare i mobili di piccole dimensioni in altre camere o su quelli più grandi per ridurre al minimo l’ingombro Accatastare i mobili grandi e coprirli : non tutti gli arredi possono essere spostati dalla stanza, per questo dobbiamo radunarli al centro della camera lontano dalle pareti per riuscire a muoverci agevolmente. Per proteggerli dalla tempera e dalla polvere, li dobbiamo coprire con un telo di nylon fermato con il nastro di carta

: non tutti gli arredi possono essere spostati dalla stanza, per questo dobbiamo radunarli al centro della camera lontano dalle pareti per riuscire a muoverci agevolmente. Per proteggerli dalla tempera e dalla polvere, li dobbiamo coprire con un telo di nylon fermato con il nastro di carta Liberare i muri da quadri e oggetti: per tinteggiare senza ingombri, dobbiamo rimuovere dalle pareti quadri, mensole o tende

da quadri e oggetti: per tinteggiare senza ingombri, dobbiamo rimuovere dalle pareti quadri, mensole o tende Proteggere gli interruttori : difficili da pulire, le prese elettriche vanno coperte con nastro carta

: difficili da pulire, le prese elettriche vanno coperte con nastro carta Coprire stipiti e battiscopa : anche queste superfici possono macchiarsi a causa della tempera, visto che non possiamo rimuoverli, li dobbiamo proteggere con il nastro carta. In questo modo non solo risparmieremo il tempo della pulizia, ma potremo lavorare liberamente senza la preoccupazione di sporcare

: anche queste superfici possono macchiarsi a causa della tempera, visto che non possiamo rimuoverli, li dobbiamo proteggere con il nastro carta. In questo modo non solo risparmieremo il tempo della pulizia, ma potremo lavorare liberamente senza la preoccupazione di sporcare Scollegare le lampade a parete : in generale le applique si possono smontare e le parti che rimangono alla parete possono essere coperte con il nastro carta. Invece, se i lampadari non possono essere rimossi, basterà coprirli con un telo

: in generale le applique si possono smontare e le parti che rimangono alla parete possono essere coperte con il nastro carta. Invece, se i lampadari non possono essere rimossi, basterà coprirli con un telo Stuccare i buchi: se abbiamo voglia di cambiare la disposizione di mensole e quadri, prima di iniziare ad imbiancare dobbiamo rimuovere i tasselli. A questo punto si devono stuccare i buchi e una volta asciugato, lo stucco dovrà essere cartavetrato per rendere la parete liscia

Come proteggere i pavimenti

Coprire il pavimento è un lavoro lungo e noioso, ma ci risparmierà la fatica di rimuovere le macchie di vernice. Per coprire la superficie si può utilizzare: