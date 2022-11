Come pulire casa in modo ecologico: trucchi e consigli per rispettare l'ambiente

Anche le pulizie domestiche possono impattare sull'ambiente: detergenti carichi di additivi e sostanze chimiche, mentre detergono le superfici o deodorano l'aria, rilasciano tossine. Fortunatamente, gli accorgimenti da adottare per pulire casa in maniera sostenibile sono semplici e a basso costo. A partire dalla lettura delle etichette scegliendo prodotti senza "COV-VOC" (composti chimici a base di carbonio), sostanze irritanti e infiammabili. Meglio prediligere quelli composti da ingredienti semplici, a base vegetale, e imballaggi riciclati o riciclabili. E poi, è utile ricordare questi semplici consigli per ridurre l'impronta ambientale con elementi che già avete in casa.



1. Eliminare la carta monouso

Ciascun italiano consuma in media, annualmente, circa duecento chili di carta contribuendo al problema della deforestazione. Per pulire le superfici servitevi di strofinacci in tessuto, asciugamani dedicati o vecchi indumenti da usare a mò di stracci, riutilizzabili dopo ciascun lavaggio, e conservate gli spazzolini usurati per detergere i punti meno facili da raggiungere (come i binari del box doccia).



2. Usate aceto e bicarbonato

Due alleati in cucina adatti anche per le pulizie domestiche sono l'aceto di vino bianco e il bicarbonato di sodio: il primo, diluito con acqua (in percentuale 50-50), è un buon detergente per finestre, pavimenti, lavelli in ceramica e piastrelle, e per la pulizia del forno a microonde; il secondo è ottimale per rimuovere muffe, macchie sui materassi e incrostazioni su pentole e padelle, oppure per pulire i fornelli e assorbire gli odori del frigo (posizionandone un bicchiere in un angolo). Mettetene un pò sul fondo di un cestino per ottenere lo stesso effetto anti-esalazioni.



3. Riciclate i limoni

I limoni, agrumi dalle qualità antibatteriche e antisettiche, posseggono acido citrico che funziona come detergente su rame e acciaio inossidabile: lucidate i prodotti realizzati con questi materiali, come ciotole o posate, riutilizzando a mò di spugna un mezzo limone spremuto con l'aggiunta di un pò di sale o bicarbonato. Strofinare una fetta di limone sui taglieri, inoltre, aiuta a rimuovere germi e i residui di cibo.





Acqua e sapone sono sempre la migliore soluzione per ripulire dai batteri le stoviglie e gli indumenti: optate per quelli naturali, privi di di elementi di sintesi e coloranti artificiali di derivazione petrolifera, composti da materie prime vegetali come olio di canapa o di argan. Strofinateli almeno per 20 secondi, prestando attenzione al consumo d'acqua e alla sua temperatura: troppo calda aumenta i costi irritando spiacevolmente la pelle ed esponendola alle aggressioni batteriche.