Come ridurre l’umidità in casa con le piante: ecco quelle che non possono proprio mancare

Che abbiate il pollice verde o meno, una casa con le piante ha una marcia in più perché ricreano un piccolo angolo di verde anche se vivete in città. Alcune di queste non sono solo belle, ma anche utili perché sono perfette contro la muffa.

Questo è un problema dannoso per la salute che spesso si forma a causa della scarsa illuminazione e della ventilazione e che, se trascurata, può essere difficile da mandar via. Un modo del tutto naturale per arginare il problema sono appunto le piante. Molte sono in grado di assorbire l’umidità e di impedire ai batteri di proliferare. Se volete ricreare un angolo di giardino nella vostra abitazione e allo stesso tempo avere un ambiente sano, ecco le piante che non possono mancare.

Aloe, la pianta efficace in cosmetica e in casa

L'aloe vera è efficace contro l'umidità

Siete appassionati di cosmetica e skincare? Allora avrete sentito spesso parlare dell’aloe. La pianta dalle foglie lunghe e verdi oltre ad aver proprietà lenitive è tra le più efficaci contro l’umidità. Per permetterle di svolgere al meglio il suo dovere, posizionatela in un punto della casa in cui la luce non arriva diretta, per evitare che le foglie si brucino con il sole.

Sansevieria ideale contro l’inquinamento e l’umidità

La sansevieria è utilizzata anche per ridurre l'inquinamento in casa

La sansevieria è una pianta tropicale utilizzato soprattutto per assorbire l’inquinamento, ma che in realtà è efficace anche conto l’umidità. Infatti proprio per le sue origini, si sviluppa molto bene in ambienti umidi assorbendone l’eccesso.

La felce è ideale negli ambienti particolarmente umidi

Se c’è un luogo della casa in cui posizionare la felce, è il bagno. Con le sue foglie caratteristiche, infatti, resiste bene agli sbalzi di temperatura contribuendo a ridurre allo stesso tempo l’umidità. Bella e perfetta per chi ha poco spazio, la felce ha bisogno di luce naturale, quindi deve essere posizionata davanti a una finestra.

Edera, la pianta bella ed efficace

L’edera è una delle piante rampicanti più famose che ha una grande schiera di appassionati proprio perché ha un aspetto elegante e può diventare anche un elemento d’arredo grazie al suo “effetto a cascata”. Da sistemare in bagno, soggiorno o cucina riesce a prevenire la formazione della muffa.

Giglio della pace, la pianta che arriva dai Caraibi

Ci sono diverse tipologie di giglio, tutte efficaci contro l'umidità

Direttamente dai Caraibi arriva il giglio della pace, una qualità che annovera al suo interno tantissime specie differenti tra loro, tutte accomunate dalla possibilità di tenere l’umidità lontano dall’abitazione. A prescindere da quella che sceglierete, dovete sapere che questa pianta non ha bisogno di altra acqua e nello stesso tempo teme il freddo diretto, meglio dunque che rimanga in una zona riparata.

Bambù la pianta presente in quasi tutte le case

Ci sono delle piante diventate un classico e che spesso sono presenti in molte delle nostre case, come il bambù. Se anche voi ne avete uno, allora dovete sapere che è efficace contro la muffa e i batteri che la generano, ma non è semplice da gestire. La più diffusa è la variante nana che va posizionata in penombra per evitare che i raggi del sole la colpiscano in modo diretta.

Filodendro la pianta facile da curare

Il filodendro ha bisogno di poche cure

Anche il filodendro è una pianta di origine tropicale, e come le altre può essere posizionata in un ambiente umido perché non solo ne trae nutrimento ma è efficace contro la muffa. Una volta arrivata in casa, non ha bisogno di molte cure, perché in caso di sofferenza le foglie cambiano colore. In generale ha bisogno di spazi ampi e di una grande quantità di luce.

Falangio per chi non ha il pollice verde

La Falangio, detta anche pianta nastrino, è ideale per i meno esperti perché facile da coltivare e nello stesso tempo assorbe efficacemente l’umidità. La pianta, infatti non deve essere innaffiata spesso perché trattiene la condensa sulle foglie, poi, non ha bisogno di molta luce e quindi può rimanere senza problemi anche in bagno.