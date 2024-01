Il grande show di Mc Hip Hop Contest porterà a Riccione oltre 7.700 presenze

Un’edizione straordinaria quella che Mc Hip Hop Contest porta a Riccione dal 4 al 7 gennaio con oltre 2.200 atleti attesi, 114 crew, 35 fra i migliori coreografi di urban dance al mondo, stage, laboratori e show coinvolgenti per quattro giornate di pura energia e divertimento. La ventottesima edizione di MC Hip Hop Contest, che si svolge al Palazzo dei Congressi e al Palazzo del Turismo, quest’anno sta registrando un aumento costante di interesse e di partecipazione che ha già fatto registrare il tutto esaurito in venti hotel di Riccione convenzionati con oltre 2.200 mila partecipanti (per un totale di 7.700 presenze) cui si aggiunge una stima del 30 per cento di prenotazioni alberghiere di appassionati e accompagnatori attraverso i canali di prenotazione individuali e last minute. Un’edizione di grande successo che apre con il botto la stagione dei grandi eventi sportivi in programma a Riccione nei mesi di gennaio e febbraio, dalla Coppa Italia di Pallamano ai Campionati italiani assoluti di danza sportiva.

Mc Hip Hop Contest: i grandi appuntamenti

Mc Hip Hop Contest parte il 4 gennaio con una serie di appuntamenti per la formazione, lo studio e l’approfondimento delle danze urbane con la partecipazione di 35 coreografi provenienti da tutto il mondo e tra i più importanti e famosi della scena internazionale e culmina sabato 6 gennaio con due momenti di grandi performance e spettacoli. A partire dalle ore 17 sul palco di piazzale Ceccarini l’appuntamento è con la Befana Urban, uno show di danza e musica con la partecipazione di dieci crew composte dai più giovani ballerini dell’evento e quattro giovani rapper, talenti emergenti nel panorama italiano. Alle ore 21 al Palazzo dei Congressi va in scena “Crew of the year & Dance Theatre”, il grande spettacolo di urban dance con le performance delle grandi special guest internazionali e le migliori crew del panorama nazionale. La grande novità dell’edizione 2024 riguarda proprio la serata del 6 gennaio che potrà essere seguita in streaming nelle sale del Palazzo del Turismo e nel grande ledwall all’aperto di piazzale Ceccarini, oltre che in tutti gli hotel di Riccione che si potranno collegare alla diretta.

“Felici di supportare uno straordinario evento”

“Ringrazio Ennio Tricomi e tutto lo staff di Mc Hip Hop Contest per il grande risultato che stanno perseguendo con questo straordinario appuntamento che l’amministrazione è felice di supportare con l’opportunità di proiettare in streaming il grande evento del 6 gennaio all’interno e all'esterno del Palazzo del Turismo e negli hotel”, dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Riccione Mattia Guidi.

“Facciamo vivere tutta la città”

“Considerato il grandissimo interesse che sta riscuotendo Mc Hip Hop Contest, stiamo cercando di creare le condizioni, insieme al Comune di Riccione, per fare seguire l’evento in diretta a più persone possibile al di fuori del Palazzo dei Congressi ? dichiara Ennio Tricomi, ceo di Crusin/Idea, azienda organizzatrice dell’evento ? mentre le occasioni di festa e di divertimento nel centro di Riccione, come ad esempio gli “after party” in collaborazione con Mammamia di viale Ceccarini, creeranno le opportunità per far vivere ai partecipanti tutta la città”.