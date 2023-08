Il Ferragosto esplode nei parchi divertimento con talent, musica e eventi

Nella settimana di vigilia del Ferragosto italiano, i parchi Costa Edutainment della Riviera sono già partiti con i grandi festeggiamenti. Quasi ogni giorno un evento, all’Aquafan di Riccione, con migliaia di persone già da giovedì scorso all’Aquafan The Long Sunset che hanno fatto scivoli fino alle 23 e il Webboh Fun in compagnia di Aurora Baruto, Diego Lazzari, Davide Vavalà e il grande ritorno di Cricca. L’ex talent di Amici 2023 di Maria De Filippi, che la stagione scorsa lavorava proprio nello staff di Aquafan, accanto ai suoi successi ha intonato anche Romagna Mia con una dedica speciale al parco.

Rudy Zerbi ha scatenato il pubblico con la maxi onda ‘Monkey Wave’ e tornerà ospite venerdì 18 agosto dell’appuntamento più atteso nelle giornate del parco acquatico, alle 14.30 in Piscina Onde. All’Aquafan domani 15 agosto, si festeggia Ferragosto con la sesta tappa di Maxibon Music Wave, insieme al rapper Ransom, sempre alle 14.30 in Piscina Onde.

Mercoledì 16 agosto a Italia in Miniatura a Rimini secondo appuntamento "Italia in Miniatura Divertente di Giorno, Magica Di Notte”, con apertura del parco fino alle 22.30. Tutto l'incanto dell’Italia sotto le stelle, con 300 miniature eccezionalmente illuminate a festa, fontane di luce, water wall, performance di bubble art, artisti e musicisti dal vivo e gli straordinari arazzi luminosi del videomapping. Una notte indimenticabile al chiaro di luna aperta a tutti. Per partecipare alla serata ci sarà un biglietto speciale da 10 Euro, in vendita solo alle casse di Italia in Miniatura dalle 18:30 alle 19.45 del giorno dell'evento. Prossima e ultima data di apertura serale: mercoledì 23 agosto.

Anche il parco Oltremare Family Experience Park di Riccione ha anticipato il Ferragosto, domenica 13, con un evento dedicato tutto alle famiglie: l’incontro con i DinsiemE ospiti nella Laguna di Ulisse. Centinaia le famiglie arrivate da tutta Italia e anche dall’estero (come Svizzera e Germania) per conoscere Erick e Dominick. La festa con i talent del web tanto amati dai bambini prosegue Domenica 20 agosto in compagnia di Aurora e Ludovica.