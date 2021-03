Lussuosa villa in vendita sulle colline riminesi

Sulle colline di Rimini ai piedi della Rocca Malatestiana di Verucchio a pochi passi (5 km) dalla Repubblica di San Marino è in vendita una lussuosa villa con piscina. 350mq di tutti i comfort ed eleganza che siestende su una area di 15.000 mt. di cui 5.000 mt. di giardino e non solo. Potrai godere di un parco con piscina, una zona prendisole e gazebi attrezzati per gustare pranzi e cene con vista mare e monti. Se ami mettere le mani nella terra avrai a disposizione 10.000 mt. coltivati a uliveti.?

La villa è disposta su 2 piani: al piano terra si trovano l’ingresso, 2 ampi salotti, la sala da pranzo per gli ospiti, un’ampia cucina, il bagno, la lavanderia e un’eventuale palestra. Al primo piano ci sono: 2 camere da letto per i bambini, una camera per gli ospiti con bagno privato, una camera padronale con sala da bagno di ampia metratura. Non manca un ampio terrazzo di ben 100mt più un balcone.La villa è dotata di riscaldamento a pavimento, impianto di area condizionata, aspirazione centralizzata, area video sorvegliata con collegamento al cellulare, sistema di allarme volumetrico e perimetrale, infissi dotati di vetri anti sfondamento a basso emissione, inferriate apribili e persiane. Insomma una villa da sogno per chi ama il lusso, le comodità, il silenzio e la pace delle colline riminesi. Quanto costa? Scoprilo contattando luxoryestate.com