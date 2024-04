Camionista perde il controllo e si ribalta in autostrada, traffico in tilt

Ha mandato in tilt il traffico autostradale l'incidente che si è verificato nel pomeriggio di martedì tra i caselli di Riccione e Cattolica dell'A14. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17 all'altezza dell'autodromo di Misano, in direzione nord, quando per cause ancora in corso di accertamento il guidatore di un camion ha perso il controllo del mezzo pesante che si è ribaltato intraversandosi sulle corsie di marcia. E' scattato l'allarme che ha fatto intervenire i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Autostradale. Il personale del 115 ha provveduto a mettere in sicurezza il camion e ad estrarre dalle lamiere il conducente per poi affidarlo alle cure dei paramedici mentre gli agenti della Stradale hanno provveduto a bloccare il traffico e canalizzarlo in un'unica corsia.

Il ferito, una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove non sarebbe in pericolo di vita. Pesanti le ripercussioni sul traffico con lunghe code, in entrambe le direzioni, a causa dei lavori di ripristino della carreggiata rimasta interessata dall'incidente e dove si è reso necessario ripulire l'asfalto dal carico del mezzo pesante che trasportava bottiglie vuote.