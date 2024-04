Centauro riminese perde la vita in un drammatico incidente nel bergamasco

E' deceduto all'età di 48 anni Raoul Ghinelli il riminese che, nella mattinata di venerdì, è rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale sulle strade del bergamasco. Il romagnolo, che si era trasferito in Lombardia da un paio di anni con la sua compagna, era diretto al lavoro quando, intorno alle 7, si è verificato il sinistro. Il 48enne, in sella a uno scooter Kymko Downtown, stava viaggiando in direzione di Calcinate lungo la statale 573 quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con una Giulietta Alfa Romeo. Un impatto tremendo che ha sbalzato Ghinelli sull'asfalto e, all'arrivo del personale del 118, i primi soccorritori si sono resi immediatamente conto della gravità della situazione. Nonostante l'intervento anche dell'eliambulanza, per il 48enne non c'è stato nulla da fare e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul luogo dell'incidente, per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta la Polizia Stradale.