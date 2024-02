Curva troppo stretta, autobus di linea finisce contro a una recinzione

A bordo non c'era ancora nessuno e, questo, ha permesso di evitare che i passeggeri potessero rimanere feriti. Incidente senza conseguenze per un autobus della Linea 14/ di Start Romagna che, nella prima mattinata di lunedì, è rimasto coinvolto in un incidente. Intorno alle 7 il mezzo pubblico, utilizzato per portare a scuola gli studenti, stava per prendere servizio ma nell'affrontare la curva tra le vie Padulli e Tosca avrebbe "stretto" la manovra andando ad impattare contro la recinzione di un'abitazione. Nello scontro uno dei finestrini è esploso con le schegge di vetro che sono schizzate sia all'interno che all'esterno dell'autobus. Per permettere la prosecuzione del servizio per gli studenti sul posto è stato inviato un mezzo sostitutivo. Nell'incidente, tuttavia, non si sono registrati feriti ma dal quartiere segnalano l'inadeguatezza delle strade per gli autobus particolarmente lunghi.