Dopo l'incidente riaperta l'A14, caos sulla Statale Adriatica per tutta la mattinata

E' stato riaperto intorno alle 10.45 il tratto autostradale tra Riccione e Cattolica, in direzione sud, chiuso dalle 7 di mercoledì a causa di un incidente che ha visto un mezzo pesante ribaltarsi invadendo tutte e tre le corsie di marcia. Si è così formato un vero e proprio tappo che ha costretto la polizia Stradale a disporre l'uscita obbligatoria dall'A14 al casello della Perla Verde con il traffico che si è riversato sulla Statale Adriatica. In autostrada le code hanno superato i due chilometri e, le indicazioni, sono state quelle di uscire dal casello di Rimini per procedere in direzione sud sulla Ss16 fino a quello di Cattolica. Un vero e proprio calvario per gli automobilisti che, vista l'ora, si sono ritrovati con pesanti rallentamenti.

Secondo quanto emerso il guidatore del camion, che procedeva in direzione di Ancona, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Autostradale ha per il controllo del mezzo che si è rovesciato perdendo anche parte del carico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver stabilizzato il conducente, lo hanno trasportato al "Bufalini" di Cesena con un codice di media gravità.