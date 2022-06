Torte salate, ricetta della sbriciolata con prosciutto e zucchine

La Sbriciolata salata è una Torta salata golosa e veloce! Bastano solo 15 minuti. Ottima per quando si fretta, ideale da portare come spuntino al lavoro o in spiaggia. Esistono diversi tipi di sbriciolata salata e oggi vediamo la ricetta di quella con il ripieno di zucchine, prosciutto cotto e formaggio. Una frolla salata di briciole croccanti che si sciolgono in bocca!

Quantità per 2 persone

Per la base:

• 150 gr di farina ’00

• 60 gr di parmigiano o grana

• 60 gr di burro (che potete sostituire con 90 gr di olio di semi)

• 1 uovo

• sale

Per il ripieno:

• 1 zucchina media (oppure 100 gr di verdure cotte a scelta)

• 40 gr di prosciutto cotto (oppure salume a scelta)

• 50 gr di formaggio a scelta, anche spalmabili

Procedimento

1. In una ciotola porre la farina a fontana, aggiungiamo il burro a pezzetti e sbricioliamo tutto con le mani. Uniamo poi lievito, uovo e sale.

2. Mescoliamo tutto ottenendo un impasto sbriciolato non compatto.

3. Poi sbriciolate con le mani fino ad ottenere delle grosse briciole e riponiamo in frigo

4. Adesso prendiamo una teglia rotonda e rivestiamola di carta forno. Versiamo metà del composto sbriciolato e poi aggiungiamo le fette di prosciutto tagliate a dadini, o a strisce come preferite, aggiungiamo il formaggio a pezzetti e le zucchine tagliate a fettine sottili longitudinalmente.

5. Poi ricopriamo con il resto dell'impasto sbriciolato e lasciamo cuocere l'impasto nel forno a 180°C per circa 20/25 minuti. Togliamo dal forno quando l'esterno sarà colorato.

6. Possiamo ora sfornare la sbriciolata zucchine, prosciutto e formaggio e gustarla calda.