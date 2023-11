Cna raccoglie 567 mila euro per le aziende colpite dall'alluvione, fondi anche per 5 attività riminesi

Nei giorni seguenti ai drammatici eventi dell’alluvione che ha colpito il territorio della Romagna, Cna Emilia Romagna aveva attivato una raccolta fondi destinata alle imprese in difficoltà per il maltempo poi conclusasi a ottobre con la raccolta di 567.558 euro, arrivati grazie alla sensibilità delle Cna di ogni parte d’Italia ma anche con il contributo di imprese e cittadini.

Cna Emilia-Romagna ha deciso di devolvere la somma in parti uguali alle imprese associate che ne avrebbero fatto richiesta e alla fine il report ha rispecchiato proporzionalmente l’incidenza del maltempo nei vari territori: a Ravenna sono state 278 le richieste soddisfatte, 188 nella provincia di Forlì-Cesena e 6 posizioni nel riminese per 5 aziende: 2 Esse Luce di Sant’Ermete, Logicamente, Bagnino e Cirinquito Zona 20 Nadia Agostini di Riccione, Iride e M2 entrambi negozi di abbigliamento di Rimini.

"Fin da subito – ha puntualizzato il direttore di Cna Rimini Davide Ortalli – anche se il nostro territorio non è stato colpito come altrove ci siamo attivati per dare supporto alle imprese, anche aderendo con convinzione e promuovendo la raccolta fondi di Cna Emilia-Romagna, alla quale abbiamo contribuito con una donazione di 8mila euro e velocizzando tutte le pratiche per devolvere i fondi raccolti dal nostro livello regionale. Sappiamo che le somme erogate (circa 1200 euro per impresa) non compensano l’entità dei danni subiti, ma sono ugualmente un aiuto concreto”. In questo senso significativo il commento di Ugo Cacciaguerra dell’agenzia web marketing Logicamente, tra i beneficiari riminesi, con stabile dell’azienda anche a Forlì ha “Questi sono i primi soldi veri che vedo dopo i danni subiti per l’alluvione”.