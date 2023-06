Cna Rimini in missione a Bruxelles, tra i temi caldi il sistema di etichettatura dei prodotti alimentari

Cna Rimini in missione a Bruxelles per allacciare relazioni e rappresentare gli interessi degli associati. Un percorso che parte da lontano grazie alla presenza fisica da anni degli uffici di Cna proprio a Bruxelles per tutelare da vicino gli interessi delle varie categorie che l’associazione rappresenta. Una tre giorni fatta di incontri, visite e confronti con le istituzioni per entrare al meglio nel meccanismo dei complessi processi decisionali del Parlamento Europeo. Prezioso il confronto con l’antenna Cna di Bruxelles ma anche con i rappresentanti della Regione Emilia Romagna e le Parlamentari Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini.

“E’ stata una tre giorni veramente intensa e produttiva - ha sottolineato Davide Ortalli, direttore di Cna Rimini -, il nostro sistema di rappresentanza è forte di diverse professionalità presenti quotidianamente a Bruxelles ed è stato prezioso comprendere da vicino la complessità della macchina decisionale, dell’importanza delle relazioni e della mediazione tra interessi diffusi. E’ fondamentale avere un filo diretto costante per esercitare pressioni e per portare avanti le soluzioni per chi rappresentiamo, anche perché così l’Europa diventa un’opportunità”.

Tra i temi affrontati dalla delegazione riminese di Cna con gli interlocutori istituzionali incontrati vi sono stati l’ecodesign, il dimensionamento delle imprese italiane e la loro peculiarità, il sistema di etichettatura dei prodotti alimentari nutri-score, l’aumento dei tassi, la direttiva UE sulle case green entro il 2030, il turismo e le prossime sfide in chiave ambientale per le imprese del nostro territorio.

“Per portare a casa risultati per le nostre aziende serve impegno, tempo, costanza e mediazione - ha puntualizzato Mirco Galeazzi, presidente di Cna Rimini -, non servono slogan bensì entrare nel merito delle questioni con competenza e con una visione complessiva dello sviluppo economico. Con questa consapevolezza e con un lavoro continuo, in stretto contatto con i nostri funzionari di Cna a Bruxelles, attraverso una forte attività di lobbying con altre realtà imprenditoriali europee, possiamo dare un ulteriore contributo concreto allo sviluppo delle micro e piccole imprese del nostro territorio”.