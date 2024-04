L’Emilia-Romagna presenta a Varsavia le vacanze 2024 con i nuovi waterfront della Riviera

L’Emilia-Romagna vola a Varsavia, mercoledì 10 aprile, per presentare in un evento stampa, ospitato nella sede dell’Ambasciata italiana in Polonia, le nuove vacanze 2024, fra offerta balneare per famiglie e grandi eventi sportivi come il Tour de France, al mercato polacco. Un mercato strategico per l’Emilia-Romagna: nel 2023 è risultato il secondo, dopo la Germania. Nella conferenza stampa, organizzata da Apt Servizi Emilia-Romagna, saranno l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini e il Presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna Davide Cassani ad illustrare le novità della vacanza 2024 in Regione di fronte a una platea di una cinquantina di giornalisti, già accreditati e confermati, delle principali testate nazionali e tour operator.

Presentati tre video per illustrare al meglio ai media polacchi la rinnovata offerta regionale di vacanza: uno spot di 20 secondi (presente sui canali social in lingua polacca della promozione turistica fino ad agosto) rivolto alle famiglie e dedicato al mare sicuro e pulito, l’entroterra ricco e accogliente e il buon cibo; un secondo video dedicato ai nuovi waterfront dove poter fare lunghe passeggiate, alle spiagge della Riviera, e alla vacanza attiva sia in camper che in bicicletta, in questo momento di grande tendenza in Polonia. Il terzo video racconterà i grandi eventi sportivi del 2024, a cominciare dal Tour de France con le sue prime tre tappe in Emilia-Romagna.

Uno spazio speciale, e non potrebbe essere altrimenti, sarà dedicato proprio al Tour, con il simbolico scambio di maglie ricordo tra Davide Cassani e Agata Lang, figlia di Czesław Lang, ciclista e presidente del Tour de Pologne.

Non mancherà un momento enogastronomico con prodotti tipici regionali, in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura e ai vari Consorzi: Consorzio Tutela Aceto Balsamico Igp di Modena, Consorzio del Prosciutto di Parma Dop, Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano Dop, Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp,

L’operazione di promozione turistica a Varsavia sarà intensificata con un'altra iniziativa: quasi in contemporanea, il 12 aprile, una troupe della trasmissione “Dzień dobry TVN” del principale canale tv polacco sarà in Emilia-Romagna per girare tre servizi speciali di circa 8 minuti nei territori fra Bologna e Ferrara dedicati alla scoperta dell’Italian Style, tra natura, arte e cultura ed enogastronomia tipica di qualità.

"Il mercato polacco si sta rivelando promettente per il nostro turismo - sottolinea l’assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - come confermano anche i dati relativi al 2023 che indicano un incremento del +28,8% nelle presenze e +32% degli arrivi dalla Polonia rispetto all’anno precedente. Saremo a Varsavia a raccontare che la costa della Romagna è ancora più bella e si consolida come la meta ideale per le famiglie con bambini e che il suo ambiente è piu accogliente e rilassante con i nuovi waterfront della Riviera, rinnovati e pedonalizzati e la vacanza attiva, nonché la straordinaria estate che ci attende, con la partenza del Tour de France dall’Italia e le prime tre tappe nella nostra Regione. L’arrivo delle telecamere della trasmissione “Dzień dobry Tvn” del principale canale tv polacco, che racconteranno Bologna e Ferrara tra slow tourism, cultura e cibo tipico, rappresenta una preziosa opportunità promozionale che porterà sicuramente ancora più ospiti nella nostra Regione».

Squacquerone di Romagna Dop.

Più in dettaglio, per quanto riguarda la stampa presente in sala a Varsavia, ci saranno giornalisti di importanti magazine di viaggi come National Geographic Traveller, Forbes, Nowa Turystyka, Viva, Vogue, Podroze Gazeta e radio come Radio Zet e Radio 357, cinque tour operator polacchi tra i quali Neckera oltre al country Manager di Ryanair Mrs. Alicja Wójcik-Gołębiowska. A fare gli onori di casa sarà l’ambasciatore Luca Franchetti Pardo. Diversi anche gli ospiti istituzionali, tra i quali il Presidente e il vicedirettore della Camera di Commercio in Polonia, rispettivamente Piero Cannas e Stefano Zedde, e Paolo Lemma Direttore dell’Italian Trade Agency.