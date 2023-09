Fiera, The Energy Transition Expo pensa in grande: gli spazi espositivi già quasi tutti prenotati

La seconda edizione di K.EY – The Energy Transition Expo parte segnando nuovi record. A pochi mesi di distanza dalla chiusura della prima edizione autonoma e a circa sei dall’inaugurazione della seconda, in programma dal 28 febbraio al 1° marzo 2024 nei padiglioni del quartiere fieristico di Rimini, la manifestazione di Ieg (Italian Exhibition Group) di riferimento in Sud Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica ha già registrato prenotazioni per oltre l’80% degli spazi espositivi, con la presenza di aziende di rilevanza internazionale.

Crescono le adesioni dei brand provenienti dall’estero, a testimoniare l’ambizione di K.EY di ampliare il numero di Paesi presenti e coinvolgere tutti quelli che dimostrano una potenziale e forte domanda di tecnologie e soluzioni innovative per la transizione energetica, con l’obiettivo di rafforzare la vocazione internazionale dell’evento, grazie anche alla sinergia con numerose Associazioni estere e a un’offerta convegnistica sempre più vasta e completa, definita dal Comitato Tecnico Scientifico di K.EY presieduto dal professor Gianni Silvestrini.

Per la prossima edizione si prevede l’aumento della superficie espositiva, a occupare interamente l’ala est del quartiere fieristico di Rimini articolata in 14 padiglioni, con circa il 30% in più di brand espositori (di cui oltre il 15% in più dall’estero) e il 25% in più di buyer internazionali provenienti da Germania, Spagna, Francia, Olanda, Belgio, Regno Unito, Est Europa, Area balcanica, Turchia, Africa, Medio Oriente, America Latina e Asia centrale.

La manifestazione manterrà i riflettori puntati sui temi dell’efficienza energetica a 360° e sulle trasformazioni che stanno interessando il mercato dell’energia, senza dimenticare i nuovi e numerosi vantaggi che la transizione energetica offre ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo: un’occasione per conoscere e presentare le principali innovazioni tecnologiche e le nuove opportunità finanziarie, ma anche per riflettere sulle politiche energetiche e climatiche in Europa e nel nostro Paese.

K.EY 2024 conferma il format di successo sperimentato a marzo 2023, consolidando il proprio ruolo di network di riferimento per tutte le community coinvolte nella transizione energetica, capace di connettere fra loro i key player del settore e favorire una costante interlocuzione con le Istituzioni.

Alle sei aree espositive tematiche della manifestazione (Solar, Wind, Hydrogen, Energy Efficiency, e-mobility e Sustainable City) se ne aggiungerà una settima, Key Storage Expo, interamente riservata all’energy storage statico residenziale e industriale utility scale, che sta vivendo un momento di forte sviluppo in tutta Europa.

Confermata la presenza del Sustainable Building District, realizzato in collaborazione con il main partner Green Building Council Italia, e dell’area dedicata all’innovazione, ulteriormente rafforzata grazie alla collaborazione con Angi (Associazione Nazionale Giovani Innovatori): non solo percorsi specifici dedicati a Start-up e Pmi innovative italiane e internazionali e agli stessi espositori presenti in fiera per mostrare le loro tecnologie e soluzioni più innovative, ma anche convegni, pitch e occasioni di discussione, all’interno di uno spazio riservato dove incontrarsi, fare networking, condividere idee e sviluppare nuovi progetti e business sostenibili.

L’iniziativa è organizzata da Italian Exhibition Group, promossa in collaborazione con Ice – Italian Trade Agency, ART-ER, società consortile dell’Emilia-Romagna, Fondazione Mai, espressione del Sistema Confindustria, e ha come Main Partner Angi.

In concomitanza con K.EY 2024, tornerà anche Dpe Distributed Power Europe, la manifestazione europea organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l’Associazione Generazione Distribuita – Motori, Componenti, Gruppi Elettrogeni federata Anima Confindustria, dedicata all’intero ecosistema della generazione, distribuzione, sicurezza e automazione elettrica, che espone le soluzioni e tecnologie dell’industria dei sistemi e componenti per la generazione e distribuzione di elettricità.

K.EY – The Energy Transition Expo rientra nel distretto fieristico di Italian Exhibition Group dedicato a Green & Technology, che raccoglie le manifestazioni leader del settore. Insieme alle fiere Ecomondo, IBE Intermobility & Bus Expo, Tecna e Dpe, fa parte della piattaforma digitale GreenTech Insights (Gti), il network che unisce le community delle fiere del distretto per supportare aziende, start up, organizzazioni, amministrazioni, e guidarle verso l’adozione di modelli di lavoro sempre più etici e responsabili, con l’obiettivo di raggiungere i target europei di neutralità climatica al 2050.

Gti produce contenuti multimediali e informativi a disposizione delle community durante tutto l’anno e organizza eventi digitali collegati alle fiere in presenza, per alimentare il dibattito sulla transizione energetica, amplificando la comunicazione sul tema e favorendo la connessione fra tutti gli stakeholder coinvolti.