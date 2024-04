Fiere, aeroporti, infrastrutture, Legacoop: "E' il momento dell'integrazione strategica per pensare in grande"

Un polo fieristico riminese sempre più forte e internazionale è un volano per l’intero “sistema Romagna”. "I piani di sviluppo di Ieg rendono ancora più evidente che la strada da percorrere - come affermano da tempo le Centrali Cooperative - Legacoop Romagna, Confcooperative Romagna e Agci E-R -, è quella dell’integrazione strategica. La Fiera di Rimini ha i numeri e la forza per fare da traino e sostenere la competizione sui mercati internazionali non solo del sistema economico provinciale riminese, ma di quello dell’intera Romagna. Una sinergia intelligente con i poli di Cesena e Forlì, come già dimostrano le esperienze di Macfrut e Fieravicola, non può che portare benefici e ricchezza su una scala più ampia".

"Possiamo e dobbiamo ragionare “in grande” e, anche grazie a Ieg, possiamo farlo e dobbiamo farlo assolutamente anche negli altri ambiti. L’integrazione strategica deve essere il faro che guida lo sviluppo della programmazione urbanistica in Romagna, delle grandi infrastrutture, della mobilità (dal Trc fino a Ravenna, all’alta velocità sulla direttrice Adriatica). E un sistema fieristico ed economico internazionale non può prescindere dall’inserimento dell’aeroporto Fellini in un ambito integrato non solo con lo scalo di Forlì, ma anche con il porto di Ravenna. E' chiaro ormai a tutti che il mondo si muove su una scala più grande dei campanili e ci sfida a presentargli una Romagna sinergica, efficiente e capace ancora una volta di anticipare i tempi", conclude la nota di Legacoop Romagna.