La filiera mondiale dell’ortofrutta si incontra a Rimini, sarà una 41esima edizione da record

La filiera mondiale dell’ortofrutta si incontra a Macfrut al Rimini Expo Centre dall’8 al 10 maggio 2024. Una 41esima edizione con numeri record: 1.400 espositori in rappresentanza dell’intera filiera (+22%); crescita dell’area espositiva a 34mila metri quadrati netti (+20%) con spazi sold out da almeno tre mesi; una presenza sempre più massiccia di espositori esteri tanto da rappresentare il 40% del totale e fare di Macfrut l’evento agrifood più internazionale nel panorama italiano. E ancora, 1.500 top buyer da tutto il mondo grazie al fondamentale supporto di Agenzia Ice, Saloni tematici su trend e tendenze del settore coordinati da un team di esperti, un doppio campo prova di circa 3000 mq sull’innovazione frutticola e orticola, un centinaio di eventi nel corso della tre giorni fieristica. Fil rouge della manifestazione tre asset che fanno di Macfrut una fiera unica nel panorama internazionale per la capacità di mettere insieme business, conoscenza e networking attraverso una piattaforma b2b dedicata.

La 41esima edizione

La 41esima edizione di Macfrut è stata presentata all’Agenzia Ice alla presenza di Francesco Lollobrigida Ministro MASAF, Matteo Zoppas Presidente Agenzia Ice, Renzo Piraccini Presidente di Macfrut, Fabio del Bravo Direttore Servizi Sviluppo Rurale Ismea, Donato Pentassuglia Assessore Agricoltura Regione Puglia, Marco Riccardo Rusconi Direttore AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo), Stefano Gagliardi Direttore ASSOAVI (Associazione Nazionale Allevatori e Produttori Avicunicoli). Sono intervenuti anche Letizia Pizzi di Assafrica e Giandomenico Consalvo, Presidente Civi Italia.

“Il crescente successo riscosso da Macfrut nelle ultime 10 edizioni - commenta il sindaco di Cesena Enzo Lattuca - è frutto del lavoro di tanti, primo fra gli altri del Presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini, ma anche di una visione lungimirante e strategica che portò nel 2014 al coraggioso trasferimento di questa fiera da Cesena al quartiere fieristico di Rimini. Una scelta da pochi ritenuta insensata e incomprensibile (solo allora o ancora oggi?), ma che negli anni – come dimostrano i numeri – ha assicurato una crescita a livello internazionale con buyer provenienti da tutti i continenti. Come ha anche ricordato lo scorso anno a Cesena, in occasione del quarantennale di Macfrut, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, questa staffetta tra Cesena e Rimini dimostra l’integrazione, la complementarietà dei territori della Romagna, oltre che un’occasione di grande valorizzazione della nostra agricoltura, e quindi della nostra economia, con prodotti di straordinaria eccellenza, apprezzati ovunque nel mondo. È quindi una scommessa vinta, una svolta che ha portato Macfrut ad essere l’evento fieristico di riferimento dell’intera filiera ortofrutticola, dapprima a livello nazionale e poi internazionale”.

Renzo Piraccini, presidente Macfrut: “Macfrut è una fiera di filiera che ha fatto della distintività il suo punto di forza. Tre sono gli asset che rendono unico questo evento: il business che rimane l’elemento centrale perché in fiera si va per fare affari. Il networking per la possibilità di fare incontri B2B in un’apposita piattaforma dedicata in collegamento con 1500 buyer grazie alla preziosa collaborazione di Ice Agenzia. A questi due elementi aggiungiamo il plus della ‘conoscenza’, certificata dalla presenza di un team di esperti che coordinano i diversi Saloni e garantiscono qualità nei contenuti degli eventi. Se vuoi capire il futuro dell’ortofrutta è a Macfrut che devi venire. Non è uno slogan ma una realtà che i 1400 espositori da tutto il mondo hanno compreso scegliendo questo evento”.

Nel corso della presentazione il Ministro Francesco Lollobrigida ha sottolineato come “Il valore aggiunto di Macfrut è la capacità di attrarre tante Nazioni, anche i Paesi in via di sviluppo, in particolare l'Africa, che vengono a capire come riuscire anche loro a produrre qualità, a garantirsi l'autosufficienza alimentare e a proiettarsi anche, compatibilmente con la crescita dei loro prodotti, sui mercati occidentali per far crescere ricchezza e quindi arginare a monte quella che è una delle problematiche più importanti, l’immigrazione illegale dovuta a persone costrette a scappare dalle loro Nazioni per fame. Una cosa che deve scomparire proprio impegnandosi in alcuni settori strategici come quello dell’agricoltura”.

Così Matteo Zoppas, presidente di Agenzia Ice: "Agenzia ICE rinnova la collaborazione con Macfrut: una fiera che sta crescendo sempre più con una partecipazione record e dove continuiamo a seminare come una goccia cinese la crescita dell'export. Le aziende, soprattutto le piccole e medie, avranno la possibilità di tessere quelle relazioni con operatori e distributori internazionali che in prospettiva andranno ad alimentare i 626 miliardi di fatturato che l'Italia fa nel mondo, pari a circa un terzo del PIL. La filiera dell’agroalimentare nel 2023 ha raggiunto i 63 miliardi di export a cui l’ortofrutta contribuisce con circa 6 miliardi di vendite all’estero. A queste produzioni si aggiungono quelle legate all’agritech in cui l’Italia vanta un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo grazie alle tecnologie e agli standard altissimi e che l’anno scorso ha esportato per 4,5 miliardi euro. Proprio a Macfrut porteremo 350 buyer esteri appositamente selezionati provenienti da 90 Paesi che ospitiamo e ai quali diamo una preparazione per essere più disposti a comprare e scegliere il prodotto italiano. Inoltre, attraverso il Lab Innova for Africa progetto dedicato alla formazione che ben si inserisce all’interno delle direttrici strategiche dal piano Mattei, 20 aziende africane provenienti da Angola e Senegal avranno la possibilità di effettuare visite aziendali nei distretti italiani di maggiore interesse per il settore agribusiness".