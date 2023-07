Galeazzi, Cna: "Hera fa shopping, così non si tutela il mondo della piccola e media impresa"

"Esprimiamo forte preoccupazione sull’operazione di acquisizione di Hera, tramite Hera Comm, del pacchetto di maggioranza della F.lli Franchini, azienda riminese attiva nel settore di installazione e manutenzione di impianti tecnologici, in particolare nel fotovoltaico". Così in una nota il presidente di Cna Rimini Mirco Galeazzi.

"Le piccole e medie imprese non hanno paura della concorrenza e di misurarsi sul mercato ma è chiaro che siamo di fronte a uno scenario che stravolge gli equilibri e soprattutto le forze in campo. Non è più competizione ad armi pari. Se la normativa permette operazioni di questo tipo significa che la politica e il legislatore hanno fallito e non sono stati coerenti con l’impegno di proteggere e tutelare il mondo della piccola e media impresa, quell’ecosistema economico di microimprenditorialità diffusa, che rappresenta oltre il 90% delle aziende italiane e di cui la politica tanto si vanta".

"In questo caso a muoversi è una multiutility, quotata in borsa, peraltro con partecipazioni pubbliche, che entra sul mercato, mettendosi in competizione diretta con il mondo delle piccole e medie imprese. Un mercato in cui la capienza fiscale e le politiche commerciali di un colosso come Hera rischiano di spazzare via le tante professionalità costruite nel tempo e creare una deriva monopolista che non fa bene neanche al cliente finale".

Il presidente conclude: "Si tratta di una lotta impari che non possiamo evitare di condannare, nell’interesse del mondo che rappresentiamo che, con grande fatica, si sta leccando le ferite e sta cercando di superare un periodo complicatissimo, quale conseguenza diretta delle scelte incoerenti e nefaste fatte dal legislatore sulle politiche di incentivazione legate proprio alla rigenerazione al risparmio energetico".