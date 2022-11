Ieg torna ai livelli pre-pandemia, Fiera in fermento e i ricavi del gruppo si attestano a 106 milioni

Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. (Ieg), società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022.

Principali risultati del terzo trimestre 2022

I Ricavi del Gruppo si attestano a 106,1 milioni di euro, in aumento di 63,6 milioni rispetto allo stesso periodo del 2021, nel quale le restrizioni indotte dalla pandemia da Covid-19 avevano sospeso diverse manifestazioni ed eventi. L’Ebitda raggiunge i 4,6 milioni di euro, in aumento di 7,1 milioni di euro rispetto al medesimo periodo

dell’anno precedente quando il Gruppo registrava una marginalità operativa lorda negativa per 2,4 milioni di

euro. L’Ebitda Adjusted ammonta a 6,9 milioni di euro rispetto al dato di -12,1 milioni di euro riferito al 30

settembre 2021.

L’Ebit negativo chiude a -8,4 milioni di euro, in miglioramento di 8,3 milioni rispetto al risultato registrato nel

medesimo periodo dell’esercizio precedente. Il Risultato Prima delle Imposte è di -8,0 milioni di euro, in miglioramento si 10,7 milioni rispetto al 30 settembre 2021. Il Risultato del periodo del Gruppo riporta una perdita di 8,9 milioni di euro, in recupero rispetto alla perdita di 19,1 milioni del medesimo periodo 2021.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2022 si attesta a 108,1 milioni di euro. Il valore è comprensivo di debiti finanziari per put options relativi alle operazioni di acquisizione di società per complessivi -5,7 milioni di euro, debiti finanziari su diritti d’uso (IFRS 16) per -27,9 milioni di euro e al fair value degli strumenti finanziari derivati del Gruppo (che raggiungono un valore positivo pari a 1,3 milioni di euro). Le componenti non monetarie della PFN suddette ammontano complessivamente a 31,8 milioni di euro e mostrano una riduzione di 4,2 milioni di euro rispetto alla situazione al 31 dicembre 2021. Escludendo gli effetti non monetari suddetti, la “PFN Monetaria” al 30 settembre 2022 ammonta -76,3 milioni di euro. Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2022 ammonta a 88,5 milioni di euro in riduzione rispetto a quello del 31 dicembre 2021 che era pari a 93,4 milioni di euro.

Risultati per area di attività del terzo trimestre 2022

La reattività del mercato, visibile dai risultati conseguiti al 30 settembre e quelli relativi al terzo trimestre 2022, confermano il recupero dei prodotti del portafoglio del Gruppo IEG avvicinandoli alle performance del 2019. I ricavi degli eventi organizzati del terzo trimestre 2022 ammontano a 50,8 milioni di euro, in crescita di 38,3 milioni di euro rispetto ai risultati conseguiti nel medesimo periodo dell’esercizio precedente. Il terzo trimestre ha confermato il grande interesse di espositori e visitatori per Vicenza Oro September e VO Vintage: gli operatori di settore hanno premiato l’unico organizzatore che, per tutto il periodo di pandemia, ha continuato a promuovere piattaforme di incontro ed eventi e che si è dimostrato un catalizzatore delle esigenze della comunità orafa. Un dato record per la manifestazione di settembre riguarda la visitazione estera che è cresciuta del 19% rispetto all’ultima edizione pre-pandemica del 2019.

Nel trimestre si sono riaperte le porte di Tecnargilla che oggi, sotto il nome di Tecna, accoglie tutte le tecnologie e forniture per superfici. Nel periodo si sono svolte anche Abilmente autunno Roma, i cui risultati sono in linea con il 2019, e Origin Passion & Beliefs. Decisamente positive le performance degli Eventi Ospitati che hanno conseguito risultati superiori anche gli anni pre-pandemici, generando ricavi per 3,2 milioni di euro. Oltre a Macfrut ed Expodental, anch’essi tornati alle storiche date primaverili con ottime performance, si sono svolti nuovi eventi, tra cui si citano “Focus on PCB” e “YED” presso Fiera di Vicenza e “We Make Future” presso Rimini Fiera.

Gli Eventi Congressuali accolgono i risultati derivanti dalla gestione delle strutture del Palacongressi di Rimini e del Vicenza Convention Centre (VICC). Al 30 settembre 2022 si registrano ricavi pari a 9 milioni di euro, mostrando un incremento di 5,7 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2021 (3,3 milioni nei primi nove mesi 2021).

I ricavi dei primi nove mesi 2022 imputabili ai Servizi correlati ammontano a 40,9 milioni, in aumento di 29,3 milioni rispetto a quelli del precedente esercizio. Il volume d’affari è stato superiore alle aspettative, sia per quanto concerne i servizi di allestimento sia per i servizi di ristorazione che, oltre a beneficiare della ripresa delle attività fieristico congressuale dei quartieri serviti, hanno presentato volumi in crescita anche per le altre attività svolte in altre location (stadi, mense, circuiti automobilistici, punti ristoro).

Eventi successivi alla chiusura del trimestre

In data 5 ottobre, la Capogruppo ha finalizzato l’acquisto dell’ulteriore 50% di capitale detenuto da VNU Exhibitions Asia in Eagle, società costituita in Joint Venture con il partner olandese nel 2018 ed oggi base esclusiva del Gruppo per lo sviluppo dell’attività fieristica in Cina.

In data 11 ottobre è stata perfezionata l’acquisizione di una quota pari al 50% di Italian German Exhibition Company S.r.l. – IGECo S.r.l., dalla società cedente Hannover Fairs International GmbH, attraverso una joint

venture con Deutsche Messe AG (DMAG). A seguito dell'operazione, IEG e DMAG partecipano pariteticamente in Italian German Exhibition Company S.r.l. – IGECo S.r.l. controllando congiuntamente le società Hannover FAIRS (Canada) Inc. (con sede a Ottawa), Hannover FAIRS USA, Inc. (con sede a Springfield) e Hannover FAIRS Mexico S.A. de C.V. (con sede a León).

Nel mese di novembre si è concluso il processo per la costituzione di IEG Asia LLC, società con sede a Singapore e il cui capitale è detenuto interamente dalla Capogruppo. La controllata si prefigge l’obiettivo di sviluppare nuovi progetti nella regione ASEAN e di agevolare l’attività di incoming da questa area geografica verso le manifestazioni del portafoglio di IEG. È tuttora in corso il processo per la finalizzazione dell’acquisizione da Cems-Conference & Exhibition Management Services di due manifestazioni fieristiche dei segmenti luxury e food, ovvero Sije - Singapore International Jewelry Expo e di Cafè Asia, Sweet and Bakes Asia, Restaurant Asia.

In data 14 novembre 2022 la Società ha annunciato la nomina di Teresa Schiavina quale nuovo Group Chief Financial Officer del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 2022, acquisito il parere del Collegio Sindacale, ne ha altresì ha approvato la nomina ai sensi e per gli effetti dell’art. 154-bis del TUF quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

Calendario degli eventi societari per il 2023

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il calendario degli eventi societari per il 2023, disponibile sul sito internet della società nella sezione Investor Relations. I prossimi appuntamenti saranno il 16 marzo 2023 per l’approvazione del progetto di bilancio 2022, l’11 maggio per il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023, il 29 agosto per l’approvazione della semestrale 2023 e il 14 novembre per l’approvazione dei risultati dei primi nove mesi del 2023. L’assemblea dei soci è prevista il giorno 28 aprile 2023.